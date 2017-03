A quince la hora

66 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Cualquier persona con sentido común, sea del color político que sea, puede entender lo nocivo, venenoso, oscuro, de la industria de la prostitución.

Saliendo de la óptica puramente feminista y sin necesidad de enredarnos en grandes profundidades, a simple vista es fácil detectar lo alienante y pernicioso de la cosificación y el mercadeo con el cuerpo, con la intimidad de una mujer.

En nuestra inocencia tendemos a pensar que basta con abolir estas conductas: prohibirlas, intentar apartarlas de la realidad y poner los medios para que quienes se lucran con esclavismo sexual, infantil, etc, queden desamparados de trabajadores y clientes que nutren sus redes. Hablamos de multas y controles.

Pero estamos obligados a hacer una reflexión seria y solvente: a bajar al ruedo a comprobar los datos y la posibilidad de instaurar el abolicionismo con medida inmediata y real.

Que sea nuestro deseo, nuestra necesidad, que nunca más una mujer tenga que desnudarse por dinero, es humano, lícito, legítimo. Pero estamos obligados a articular salidas sólidas, estables e innegables, que puedan arrancar a estas personas de la calle ofreciéndoles otros caminos. Y para eso tenemos que salir del sofá e ir más allá de la mera prohibición ideológica. La prohibición es egoísta, en tanto en cuanto nos libera de la culpabilidad de no estar poniendo las barreras a las que pensamos nos obliga nuestra ética. Pero si nos quedamos en la superficie, si nos limitamos a prohibir, seremos unos hipócritas: borramos de nuestra vida lo que nos molesta ver a nosotros.

¿Para ofrecer qué?

La línea entre el intervencionismo y el desamparo es muy fina y digna de estudiar. Si prohibimos mendigar a un sintecho, ¿terminamos con las mafias que utilizan a muchos para sacar de ellos rendimiento económico? Puede. Pero de paso, ¿dejamos sin medio de vida a quienes no tienen más remedio que sentarse a esperar unas monedas? ¿hasta qué punto estamos legitimados para tomar decisiones políticas que influyan tanto en la vida ajena, sin estar en situación similar que un afectado, o sin poder garantizar alternativas?

No se trata jamás de entrar en el escalofriante argumento del libre mercado, ya que si por ello fuera, tampoco podríamos discrepar de quien desee vender un riñón para prosperar. No se trata de eso en absoluto.

Pero seamos realistas: si uno se pasea por la Herrería y habla con las chicas que cobran quince euros por una hora de servicio, y le suelta el discurso izquierdista utópico de que ellas se merecen algo mejor, que tienen que poner todas sus energías en buscar otros métodos de subsistencia, recibirá unas cejas arqueadas y una sonora carcajada. “¿Me pagas tú la compra de mañana para los niños?” preguntan. “Si me pagas la de mañana y la de todos los días, yo me voy ahora mismo”.

Y lo que piensan, es: esta pija suburbana que nunca ha tenido que desnudarse por dinero se siente molesta en su utopía social por ver que yo estoy en esta situación y que no tengo más salidas. Pero no me da alternativas. Sólo me recomienda que solicite una renta de inclusión que tardaré ocho meses en cobrar.

Igual que yo no tengo soluciones que ofrecer a estas chicas, el país no tiene un plan serio sobre el que basar el abolicionismo real. Es prácticamente un cambio sustancial de sistema.

¿Eso significa que debemos comulgar con estas realidades y asumirlas como eternas? En absoluto.

Pero la renta básica, la terminación de la mendicidad, el conseguir que no más niños trabajen en Bangladesh, son ideas muy nítidas y sencillas en nuestra cabeza. Y ya que la utopía nos muestra la dirección en la que caminar, hay que trabajar en ella sin descanso. Pero con eficacia, y seriedad.

El discurso airado de que es una desgracia que haya niños esclavos, ancianas mendigando caridad y prostitutas en el centro, es fácil para nosotros. Los que con quince años estudiábamos, los que conservamos el techo y los que aún no tenemos la soga al cuello. ¿Y por qué somos nosotros los que, sin conocer los subterfugios, nos sentimos capacitados para decidir abruptamente sobre el destino de estas personas? O sólo decimos “no sé cómo erradicarlo, pero yo me opongo a que pase”. Claro: todos nos oponemos, por mera humanidad. Si no seríamos monstruos.

Antes de llevarnos las manos a la cabeza, hay que acercarse y hablar. De por qué, de cómo, de desde cuándo. ¿Consideramos la prostitución violencia de género? ¿Los programas de reinserción deben ir encaminados a una pauta similar? ¿o sólo a conseguir un reintegro económico-social? ¿cómo son las relaciones de poder con los clientes? ¿qué impacto psicológico aquejan las profesionales del sexo, son los mismos a todas las edades? No tenemos nada. Ni una hemeroteca suficiente de estudios contrastados con la vasta información que hace falta siquiera para saber cómo derrocar una industria que mueve un 0,35 por ciento del PIB anual del país.

¿Qué sabemos de la prostitución, a quienes se nos llena la boca con que hay que encontrar ya la manera de vencerla?

Sabemos que no hay regulación, pero sin embargo los burdeles campan a sus anchas en todas las ciudades.

Sabemos que un 80% de la prostitución es forzada por la necesidad. Sabemos que las mafias por medio de las tratas de blancas, esclavizan a unas 16.000 mujeres. ¿Por qué creernos estos datos y no otros? ¿cómo cuantificar un submundo que no entiende de censos o listas oficiales? ¿A cuántas mujeres está matando este negocio? ¿Cuántas agresiones reciben? ¿Qué parte de la industria seguiría en pie tras su ilegalización total?

Los recursos disponibles para la lucha contra la trata son tan tímidos como un teléfono gratuito de denuncia e inspecciones anuales por parte de la guardia civil.

Por lo que, mientras no nos podamos acercar a estas chicas a ofrecerles:

a) Un trabajador social especializado en el tema

b) Una casa de acogida de ingreso inmediato

c) Una renta de inclusión suficiente para subsistir

d) Un plan de empleo serio

e) Un itinerario continuado y estable de reinserción

f) Apoyo psicológico y pedagógico;

Las que nos acercamos a quien se desnuda por quince euros la hora a preguntar si podemos ayudar, seguiremos recibiendo una sonora carcajada. No basta con rechazarlo: hay que conocerlo. Como decía Miller, “si te ríes cuando otros ríen y lloras cuando otros lloran, tienes que prepararte para morir como ellos mueren y vivir como ellos viven”.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial