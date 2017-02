286 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O senador do Partido Popular, Miguel Fidalgo participou nunha reunión co Ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Alfonso Dastis, e o presidente da Asociación Long Hope, Alberto Viñas, para defender o dereito dos mariñeiros que traballaron antes de 1994 en barcos con bandeira noruega e que agora non se lles recoñece dereito a prestación de ningún tipo dese período de cotización.

O Ministro comprometeu a intermediación do Goberno de España para resolver este problema.