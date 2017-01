O risco de exclusión aumentou medio punto en Galicia

122 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Instituto Galego de Estatística acaba de facer públicos os datos da situación económica de Galicia analizando os datos de 2015. Segundo estes datos, a taxa de risco de pobreza e exclusión social aumentou en case medio punto durante ese exercicio económico, rompendo unha tendencia á baixa dos anos 2013 e 2014.

Durante o exercicio analizado polo IGE, un 22,55% da poboación de Galicia está en risco de exclusión social. No exercicio anterior, este mesmo apartado rexistraba un dato do 22,11. A porcentaxe do 22,55% representa dúas circunstancias negativas: por unha parte rómpense unha tendencia a reducir o risco dos dous anteriores. Por outra parte, explica a necesidade de contar cuns orzamentos autonómicos que asuman a responsabilidade social de reverter esta situación.

Hai máis datos negativos nas cifras do IGE. Por exemplo: as persoas que viven en fogares con carencia material severa soben do 4,89% ao 6’01% en Galicia. Isto significa que as situacións de probreza extrema aumentan e con elas a desigualdade social entre as distintas capas da sociedade galega.

Este dato supón tamén que está medrando a fenda entre as rendas altas e as baixas. A situación, que se acentuou no último ano rexistrado polo IGE, dá pé a unha menor cohesión da sociedade galega converténdoa en máis inxusta e demostrando, aínda máis, a necesidade da emenda de totalidade aos orzamentos da Xunta de Galicia na que En Marea propón e demostra a posibilidade real de incrementar a inversión social para equilibrar as desigualdades que segue padecendo o país.

Datos do IGE Aquí

Valoración do voceiro do grupo parlamentario de En Marea, Luís Villares, sobre o discurso de fin de ano de Núñez Feijoo

Semella que Núñez Feijoo gravou o discurso de fin de ano o día dos Santos inocentes. Sorprende que quen estes meses fixo o ridículo co Ministro de Fomento rendendo a posición de Galicia na transferencia da AP 9 e nos prazos de execución do AVE, e que sempre se caracterizou pola súa política de recortes sociais, agora reivindique unha democracia afectiva e efectiva.

Unha democracia afectiva aseguraría que os nosos maiores non perdesen poder adquisitivo coas súas pensións en 2017; Unha democracia afectiva aseguraría que as nosas mozas e mozos que pasan as festas en casa non tivesen que marchar de novo a traballar ao estranxeiro; aseguraría que ningún fogar tivese privación do esencial para vivir con dignidade.

E por suposto, por afectividade coas vítimas e as súas familias, un presidente sensible e responsable tería xa cesado aos cargos de sanidade investigados por homicidio imprudente por denegar medicamentos a enfermos de Hepatite C.

Unha democracia sería efectiva se a AP 9 fose xa galega a estas alturas; se o AVE estivese rematado en 2018, como estaba comprometido; se houbese xa repunte demográfico logo de tanto carto gastado.

Núñez defraudou en poucos meses a confianza electoral recibida. En clave de País, renunciando aos compromisos adquiridos co AVE e a AP 9, e con relación ás maiorías sociais, preparando uns orzamentos para 2017 que son de todo agás efectivos e afectivos. A política faise dende os orzamentos, e alí a súa falta de compromiso con Galicia e cos/as galegos/as é evidente.

Valoramos este discurso como unha decepción, a decepción dun presidente politicamente débil, sobre todo en relación a Madrid, e incapaz de cumprir coa súa palabra.