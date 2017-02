A segunda fase do concurso MicroCatrorelatos recibiu 15 textos, dos que 8 participarán na semifinal do vindeiro venres

257 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Na segunda fase do certame MicroCatrorelatos a organización recibiu, até o pasado mércores, un total de 15 orixinais para participar na segunda semifinal. Destes 15 relatos, nunha xuntanza celebrada onte, o xurado elixiu os 8 relatos que concorrerán á segunda eliminatoria, que terá lugar o 24 de febreiro no café De Catro a Catro, ás 22 horas.

Os textos seleccionados levan por título “A veciña do 5o”, “O Cigarrón”, “A Confesión”, “O Unicornio”, “Fada de terra”, “É sempre quen semella ser”, “Muller da miña vida”, e “A raíña das cloacas”. Destes 8 relatos, xurado (integrado por Clara do Roxo, Amadeo Cobas, Mari Carmen Casal e Ángela Costas” e público asistente escollerán o vindeiro venres os dous textos que participarán na final do mes de maio.

Debido á coincidencia desta segunda eliminatoria co Entroido, na escolla dos finalistas terá especial relevancia que os textos xiren arredor desta festa e que os autores e autoras utilicen un disfrace axeitado ao relato durante a lectura do mesmo. Así mesmo, para outorgar as puntuacións as tres obras que consideren mellores, tanto xurado como público deberán valorar a calidade dos textos e a súa orixinalidade.

No proceso, as persoas asistentes concederán 3, 2 e 1 puntos ás tres obras máis salientables e será obrigatorio votar a tres delas ou a papeleta de voto será invalidada. Desta forma, o texto que obteña maior puntuación emitida polo xurado e o relato máis votado polo público serán os dous novos orixinais seleccionados para participar na final, que se sumarán aos dous finalistas elixidos no mes de xaneiro.

O xurado salientou o alto nivel de participación no concurso, xa que nas dúas primeiras fases da quinta edición do MicroCatrorelatos xa foron recibidos 38 orixinais. Tanto o xurado como a organización animan as amantes da literatura a seguir escribindo e seguir creando historias para amosar o gran talento literario que existe na nosa cidade.



