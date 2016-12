Sentada en la oficina de Orange de Sanjurjo Badía de un cliente descontento

186 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Nacido en Teis pero conocido en muchas zonas de Vigo por realizar diferentes shows al ser animador y realizador de eventos como Tripi Martin, ha decidido desde ayer mostrar su malestar con una factura de 108€ emitida por Orange.

Este usuario de la empresa de telefonía está comunicando a través de su perfil en Facebook que en el momento de la contratación se le afirmó que se le cobraría una tarifa fija, que conforme una imagen del extracto de las primeras cuotas rondaría los 35€.

Ante la llegada de una factura de más de 100 euros y el desacuerdo con la tienda, ha empezado una campaña de queja en la red social Facebook donde muestra fotos de la tienda y él mismo se ha sentado en la puerta de la oficina de Orange de Sanjurjo Badía, esperando una solución amistosa por parte de la compañía.

Aunque no se le ha visto esta mañana, fuentes cercanas a Noticias Vigo confirman que el joven que atiende al nombre de David C.A, podría volver a su sentada particular en caso de no llegar a una solución, que desde Orange parecen buscar al entrar a su muro a publicar el siguiente mensaje.