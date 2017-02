O Sergas destaca a contundencia das declaracións dos seus profesionais, que certificaron de novo a súa correcta actuación no caso dos tratamentos da Hepatite C

343 COMPARTIDOS Facebook Twitter

​O Servizo Galego de Saúde destaca a contundencia das declaracións dos seus profesionais, coas que certificaron unha vez máis a súa actuación rigorosa na autorización de fármacos para o tratamento da Hepatite C, baseada estrictamente en criterios clínicos e acreditando ao tempo que non houbo ningún tipo de retraso na súa intervención.

O Sergas agarda que estas comparecencias sirvan para despexar calquera mínima dúbida que puidera quedar sobre o correcto proceder da Administración sanitaria e dos seus profesionais. Sinala o Sergas tamén a súa total disposición a colaborar coa xustiza coa fin de que quede acreditada, no prazo máis breve posible, a actuación dilixente dos seus profesionais nos procedementos e protocolos para o tratamento da hepatite C.

Neste eido cómpre destacar que gracias ao correcto funcionamento do sistema, Galicia autorizou en tempo e forma, baixo criterios estritamente clínicos, 1.137 tratamentos solicitados antes da entrada en vigor do Plan Estratéxico do Sistema Nacional de Salud, e moitos deles antes incluso de que os novos medicamentos foran comercializados en España.

Actuación áxil da Subcomisión de Farmacia

O Sergas lembra que a subcomisión de Farmacia resolveu os casos dunha maneira moi áxil, cunha media de 13 días nunha enfermidade que ten un desenvolvemento de entre 30 e 40 anos. Neste contexto, a subcomisión tivo unha labor complicada, xa que entre os anos 2014 e 2015 sairon ao mercado ata oito medicamentos diferentes con distintas combinacións posibles, o que chegou a motivar incluso que as propostas de tratamento para un mesmo paciente variase nun corto periodo de tempo.

Con todo, en Galicia autorizáronse todos os tratamentos que cumprían os requisitos. A peche de 31 de decembro deste ano se tiñan autorizado en Galicia 4.869 tratamentos.

Líderes no tratamento da enfermidade

España é o primeiro país de Europa e o sexto do mundo en número absoluto de pacientes tratados cos novos medicamentos, sendo líder mundial en termos relativos. Neste escenario, Galicia é unha das comunidades autónomas que maior investimento e número de tratamentos está a dar, por enriba da media do Sistema Nacional de Saúde.

Neste eido, investiu máis de 77 millóns de euros en 2015, é dicir, o equivalente á construción duns 25 centros de saúde e foi unha das comunidades pioneiras en facilitar os tratamentos da hepatite C aos pacientes afectados.

O Sergas amosa a súa sorpresa de que sexamos o único país onde se ten denunciado a profesionais sanitarios por motivos económicos, sendo o país no que se actuou con máis rapidez para aplicar estes tratamentos.



