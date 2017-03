El silencio de los justos

68 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Por Carla Leiras

¿Por qué aceptamos la corrupción en España?

El deterioro del estado social nos ha llevado a un momento en el que, sin pestañear, muchos de los ciudadanos aceptan como algo natural unos escandalosos índices de corrupción que impregnan las cúpulas políticas y partidarias.

¿Por qué se percibe esto no como algo impensable, sino como el motor necesario de un sistema?

Sabemos que este mal está empapando todos los huecos sociales, especialmente las capas más altas. Hay un empeño en justificar esto con que un político es un reflejo de una sociedad “pilla” que engaña en cuanto puede, y por tanto se comporta del mismo modo pero a mayor escala: que el poder corrompe de por sí y que cualquiera de nosotros acabaríamos aceptando el maletín, aunque no nos hiciese ninguna falta.

¿No será al revés? ¿Es posible que la corrupción venga dada de arriba abajo? ¿No encontramos diferencia alguna de contexto en el asalariado que no llega a fin de mes y factura sin IVA o cuida ancianos en B, y quien cobra 6000 euros y no paga a hacienda o se ha hecho rico mediante explotaciones infantiles en Bangladesh?.

Y cambiando de premisa: ¿es lo mismo mantener un sistema de privilegios de la casta elitista a costa de la desposesión de nuestros derechos, que lo que nosotros hacemos manteniendo una falsa idea de estado de bienestar a costa de la situación de los países más pobres, de la industria armamentística, de saber que la poca estabilidad que atesoramos se debe en gran parte a dónde hemos nacido y las decisiones geopolíticas en contra de otros pueblos?

Cabría analizarlo con calma, quizás matizando intencionalidad, consciencia, dolo, beneficios, capacidad real de cambio de esos hechos, premeditación, etc, pero sin perder de vista que todo lo que tenemos en este mundo globalizado, TODOS, corruptos y no corruptos, es a costa de algo que otro pierde, y que nuestro silencio, conformismo u omisión de reacciones no nos santifica.

¿Por qué el poder delinque con tanta tranquilidad?

Considerando que en ocasiones las leyes se han instrumentalizado como vehículos evasores de quienes se sirven de ella con estos fines, ¿hasta qué punto debe ser venerada como incontestable?

En los casos en los que además, el corrupto maneja la ley, las posibilidades de delinquir (el zorro cuidando de las gallinas) es creciente. Porque la ley puede convertir en regular lo que antes no lo era, y ser desarrollada ad hoc para permitir ciertos comportamientos, o para reprimir otros que amenazan esa situación oscura. No podemos olvidar los procesos de desregularización, los indultos a personas del ámbito bancario con una carrera culpable probada, etc.

Podemos considerar otro factor a tener en cuenta, la manipulación informativa: cuando uno percibe una realidad como diaria llega un momento en que el escándalo pasa a ser habitualidad. Ya no es noticia. Se produce un “efecto anestesia” por sobresaturación.

Hay algunos medios, creadores de opinión que distribuyen una información seleccionada de manera parcial y que ocultan una gran parte de los hechos y lecturas reales de este tipo de tramas. Falta contradiscurso y capacidad para crearlo y difundirlo.

También está la presión de grupo: en el momento en el que un diputado honrado protesta por irregularidades que ve a su alrededor se va a ver como diana política, y sabe de antemano que los ataques, con uso de datos de su vida privada van a ser constantes hasta, habitualmente, arruinar su propia profesión o reputación si la tuviere.

Se ha dicho que en un país que se acuesta franquista y se levanta demócrata es complejo que la gente vea anómalos comportamientos que desde la transición han sido lo más habitual, habiendo calado la idea de que mientras no caiga el sistema, y todos se beneficien, nadie tiene por qué condenar estos sucesos. Somos herederos de eso: favores, amiguismo, enchufes, lealtad al grupo que te ha dado trabajo.

Sólo una vez llegada la crisis, cuando se ha visto que los desfalcos son a costa de lo público y de la pérdida voraz de derechos sociales, una parte de la población que antes se limitaba a la connivencia ha empezado a rechazar estos comportamientos: cuando comienzan a peligrar la sanidad, las pensiones, la educación, y los derechos sociales hasta un punto que produce auténtico terror.

Otra razón de que esto suceda es la sensación de impunidad absoluta que hace que el corrupto se sienta seguro, aprovechándose del poder político, económico, de los secretos que hacen que las delaciones sean problemáticas para el que cuente lo que está pasando, ya que “todos tienen algo que esconder”.

Por otro lado hay en ciertos sectores una cultura palpable y lamentable del que admira al corrupto, al pillo, al que ha conseguido en dos años hacerse rico, porque le recuerda que todos podemos “llegar ahí”. Cuando vemos aumentar las fortunas de la lista Forbes, es a costa de más pobreza y más paro de otros. Pero muchos ciudadanos aplauden esto, como “sueño a conseguir”.

Igualmente, nuestras capacidades legales de control se ven truncadas porque desde los órganos parlamentarios no hay un interés mayoritario en que las cosas cambien. Porque si se menea el tablero, caerían muchas piezas. El propio sistema apologiza esos comportamientos corruptos.

Cierta gente ha hecho de la política una manera de ganarse la vida, conque la profesionaliza; el que quiere continuar su carrera en la “élite” por perversa supervivencia, no va a delatar a quien decide sobre su futuro en ella.

La política es una carrera en si misma para muchos, que saben que no van a ascender si no son amables con los partidos, empresas, bancos, que pueden auparles en el poder. Hay personas que está en este ambiente exclusivamente para ganar dinero, y sus militantes liberados son simples cuadros de obtención de beneficios.

La gente percibe que el que más manda, más recibe, y que esto tiene lógica. Por tanto los de las capas intermedias no rechistan y se limitan a coger “su parte” o lo que creen que es legítimo viendo que desde la cúpula, el sistema general es ese, “lo que todos hacen”. Solo les queda elegir entre renunciar a ello y ser de los pocos que se niegan, ganándose el rechazo del grupo “oye, pasa más gastos que si no a mi me llaman la atención”, etc, o dejarse doblegar y pasar a ser una pieza más del engranaje, consolándose con que hay casos peores.

Además hemos realizado en el país un enorme entreguismo de la gestión a los partidos políticos, que en ocasiones parecen dueños del patrimonio más que meros gestores de lo que es de todos. El lenguaje es importante también: “voy a dar estas ayudas” “voy a meter cien trabajadores” en las instituciones, como si estos movimientos los pagasen ellos de su bolsillo y hubiese que darles las gracias. La gente debe recordar que esos recursos salen del trabajo y esfuerzo de una parte del país. De la que no cobra sobresueldos ni veranea en Punta Cana. Por lo tanto nunca se debe encumbrar a un político porque “ha hecho mucho por esa región”· Lo que haya hecho bien con los recursos de todas, es simplemente lo que tenía que hacer.

Otro de los problemas es que los políticos no son evaluados, y se perpetúan en el cargo. La política ha dejado de concebirse como una vocación de servicio a las personas y se ha configurado como una “clase”; por lo que entran en juego intereses de escalar en ella.

Tenemos que recordar que esto no debe pervertir nuestra idea sobre la gente que hace política de manera honrada: no se trata de demonizar una dedicación al bienestar de las personas, sino de señalar que hay un mal endémico en forma de corrupción del que pocos se salvan. Claro que hay concejales, alcaldes, con buenísimas intenciones que se ven inmersos en un sistema que no comprenden ni aplauden pero que tienen que acatar en parte, e intentan desde dentro transformar, con todas sus fuerzas: lamentablemente es complejo ganar un juego con cartas marcadas, y este tipo de perfil suele terminar carbonizado volviéndose a casa y entregando las armas. Las que pensaban que tenían, pero solo eran pura entelequia: la banca siempre gana.

No olvidemos que la propia estructura de un partido actual tiende a convertirse en corrupta, y por tanto es previsible que esta tendencia contamine a sus integrantes por omisión (el silencio de los justos, que diría Luther King).

Nos encontramos con que las grandes tramas terminan con la sentencia a un eslabón concreto de la cadena, que se usa como chivo expiatorio en vez de obligar a estas personas a que hagan caer a todo el entorno, intentando crear la impresión de que el problema de corrupción se limita a unos pocos casos, “manzanas podridas”, cuando suelen ser la punta de un iceberg siniestro, organizado y perpetuo. Para lograr una apariencia de legitimidad, se manda de vez en cuando a alguien a la cárcel, para crear la sensación de que la impunidad no es tal.

Y las personas se desesperan con el funcionamiento penal viendo que mujeres que han robado para darles de comer a sus hijos sí han ido a prisión, pero personas con estas conductas, se libran una y otra vez. Todo ello arraigado en un sistema basado en el capital, donde el secreto bancario ampara a las bravas la corrupción de altos vuelos.

No nos olvidemos de las puertas giratorias: entre políticos y empresarios se crea una corriente de prebendas que hace funcionar un engrase muy complejo de detener.

Recordemos que vivimos en un país, decían en la tuerka, que siquiera tiene abiertos a los historiadores sus archivos de la guerra civil. En el que esa conocida escena de la película “en el nombre del padre”, en la que la abogada de los encausados por error accede a los archivos completos del caso IRA es mera utopía cinéfila.

En nuestra sociedad la riqueza y la capacidad de influencia se valoran sobremanera, conque la autoestima de algunas personas está directamente relacionada con su consecución. El que no triunfa, en un españolizado traslado del sueño americano, pasa a ser considerado un culpable, un loser, por no emprender, por no saber salir adelante, por no haberse formado lo suficiente, por no haber acertado en sus decisiones profesionales. El individualismo atroz que impregna el sistema educativo y que nos hace señalarnos a nosotros mismos como responsables de situaciones sistémicas es muy responsable de que, en cierto momento, la gente pierda la capacidad crítica sobre el entorno y solo se centre en su propia vida y en conseguir salir adelante, porque siente “demasiadas cargas, demasiados frentes”, como para plantar cara a las raíces: sólo quieren que todo se arregle.

¿Qué podemos hacer para desandar este camino?

Dar un fuerte empujón a los mecanismos preventivos y de control. Los resultados del trabajo político no están objetivados, no hay una rendición de cuentas coherente y adecuada, ni siquiera a nivel interno partidario, y mucho menos cara a los electores; y eso se traduce en un saqueo liberal de la política social con impunidad perenne.

En otros países están probando la delación premiada, dándole la vuelta al clásico sistema en el que proteger a un compañero corrupto hace que el partido te deba un enorme favor: el que es sentenciado por ilicitudes de este tipo y proporciona nombres, hechos y no tapa al resto de la trama (siempre con pruebas claras, para evitar una caza de brujas falaz por supervivencia) sería receptor de beneficios penales tan importantes que nunca más se estilarían los cabezas de turco que aceptan la culpa por cuatro monedas.

Partiendo de que la corrupción es sistémica, los puestos han perdido la meritocracia y son un mero reparto, y todo está diseñado para la impunidad, hay que intentar apuntalar la transparencia, la rendición de cuentas y exigencia de responsabilidades. Obligar a los altos cargos a publicar sus bienes, patrimonios, saldos… y que la fiscalía investigue de oficio cualquier indicio de criminalidad.

Habría que empezar por eliminar los indultos por corrupción, endurecer las penas, hacer devolver el dinero a todo el que se lo ha llevado.

Por otro lado aquí asumimos que las promesas electorales, por ejemplo, van a ser incumplidas, cuando en otros países es inviable que un partido que no siga su programa vuelva a verse en el poder. Tenemos que considerar impensable votar a un corrupto, dejando de asumir que “todos harán lo mismo”. No restarle importancia, no normalizar, jamás, un saqueo colectivo como el que está sucediendo en el país. No ser cómplices de ello en la urna.

El capitalismo no funciona en un estado sin privilegios. Para que exista su modo de vida tiene que padecerse el de los que llevamos el contrario. El primer paso es entender esto.

¿La política mejoraría empezando desde cero? ¿Cesando a todos los cargos dinosáuricos y renovando completamente los equipos, no aceptando a nadie que venga de una carrera de más de cuatro años? ¿Funcionan los revocatorios? ¿Qué pasaría si se prohíbe que una persona pueda dedicarse a la política de manera profesional más de una legislatura, debiendo volver luego de modo obligatorio a su vida normal? ¿Qué pasaría si los sueldos políticos se pareciesen más a los de un fontanero?

Decía Harvey que el capitalismo ha llegado a un punto en el que solo puede sobrevivir por desposesión (esto es, robando, siendo un elemento depredador). Y en ese momento nos encontramos. Tenemos que reflexionar pausadamente si vamos a aceptar la vida a la que este sistema nos conduce; a qué nos obliga y a costa de quién.

Porque aunque haya una interesada apariencia de normalidad, no nos engañemos: todo es solo maquillaje, edulcorante, teatro; pronto no nos quedará nada que perder.

Mi conclusión ante esto es clara: colapso, cisma total, ruptura: la organización y unidad colectiva, firme y sólida de los desposeídos, para derrocar, cueste lo que cueste, de manera literal y absoluta, un modelo caduco, enfermizo y genocida.



