A sociedade americana de radioloxía premia varios traballos da xerencia de xestión integrada de Santiago

A Sociedade Americana de Radioloxía (Radiological Society of North America- RSNA) recoñeceu de novo varios traballos do Servizo de Radioloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, cuxo responsable é Roberto García Figueiras.

Estes 3 estudos seleccionados súmanse aos 10 galardóns xa obtidos en edicións anteriores e supoñen un novo recoñecemento ao traballo na área do cancro desenvolvida por este servizo punteiro a nivel internacional na avaliación de distintos tumores. En total, nesta edición da RSNA concedéronlle dous premios e seleccionaron un terceiro traballo para a súa publicación.

O premiado con certificado de mérito e encabezado pola doutora Sandra Baleato, céntrase no uso das técnicas de imaxe funcional na patoloxía de páncreas (difusión, perfusión, elastografía, etc) e realizouse en colaboración con Servizo de Dixestivo do centro. Estas técnicas estanse a aplicar diariamente no CHUS por ambos servizos.

O outro traballo premiado é sobre a utilidade dunha técnica funcional no bazo para o diagnóstico das patoloxías do mesmo, e foi realizado polo doutor Roberto García en colaboración co equipo do doutor Antonio Luna de Jaén e a Clínica Mayo dos EE.UU.

Finalmente, o traballo seleccionado para publicación, realizado pola área de oncoloxía do servizo de radioloxía, foi asinado polo doutor Roberto García é centrase no uso de técnicas avanzadas no cancro colorrectal (difusión, perfusión, espectroscopia con resonancia, PET, etc…) e o seu uso na vía de cáncer colorrectal que ten en funcionamento o noso centro. O traballo contou coa participación do doutor Anwar Padhani de Londres, experto mundial nestas técnicas.

Todos os traballos xiran ao redor de técnicas avanzadas funcionais e moleculares que permiten obter máis información que as técnicas habituais de imaxe e dun modo non invasivo sobre a bioloxía dos tumores e a súa resposta a terapias. Estas técnicas se aplican diariamente no noso servizo de radioloxía, permitindo que os hospitais da xerencia de Santiago sexan unha referencia nacional e internacional en imaxe do cancro, con múltiples comunicacións en congresos e artigos publicados sobre estas técnicas.

Para o xefe de servizo, Roberto García Figueiras estes recoñecementos supoñen algo moi especial como é “ter unha presenza continua e de calidade no evento radiolóxico máis importante do mundo e converterse nunha referencia en Imaxe Oncolóxica”.



