Somos Quen pecha campaña en Compostela

No acto, que contou coa presenza da eurodiputada Lidia Senra, foi arroupado por medio centenar de persoas.

Davide Rodríguez explicou que a xente que tomou a decisión de formar unha candidatura para axudar a consolidar EnMarea xa que está pasa pola necesaria participación das bases e esa participación só sería posíbel facilitando a súa concorrencia no proceso. Se ben non foi posíbel nun contexto de lista única a opción foi mediante unha lista alternativa conformada por persoas das asembleas de base e das mareas medianas e pequenas que se uniron baixo a firme convicción de que afortalando EnMarea somos quen de propiciar o cambio no panorama político galego.

Coa participación de Somos Quen no consello das mareas queremos contribuír á construción dun discurso nidio de ruptura e superación do réxime do 78 e para logralo entendemos que debemos vertebrar territorialmente a organización mediante asembleas de base.

Todo isto queremos facelo afortalando o liderado de Luis Villares. Na medida na que a nosa presenza no consello das mareas nolo permita contribuiremos a afianzar a súa referencialidade xa que pensamos que, neste momento de consolidación e crecemento, unha bicefalia sería perxudicial para o proxecto.