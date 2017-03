Una viguesa entre los ganadores del concurso nacional “Pásate a la e-factura” de aqualia

189 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A viguesa Katia Palmeiro Lage é unha das gañadoras do concurso nacional “Pásate á e-factura” de aqualia, que ten por obxectivo aumentar o número de clientes que reciben a factura electrónica en lugar da factura tradicional en papel. O obxectivo de aqualia é lograr, no prazo dun ano, un millón de facturas electrónicas adicionais. Para promover e incentivar que os usuarios se pasen á factura dixital, a compañía sortea cada mes dúas tablets entre todos os que así o fan de forma efectiva.

En 2016 Aqualia puxo en marcha unha campaña para promocionar o uso da factura electrónica e substituír, progresivamente, o maior número posible de facturas emitidas en papel. Esta acción, que aínda continúa, permitiu incrementar nun 73,9% o número de clientes que colaboran na loita por preservar o medio ambiente. Así, a principios de 2017 o número de clientes de Aqualia que xa gozan de todas as vantaxes do servizo de e-factura ascendía a 296.499, o que supón un 9,64% do total.

Este mércores, o Director de aqualia Vigo, José María Ardoy, fixo entrega do premio a Katia Palmeiro Lage nas instalacións de aqualia Vigo.

Campaña sustentable

A Campaña complétase con accións informativas sobre as vantaxes de adherirse á facturación electrónica: máis cómoda, ao evitar acumulación de papel e permitir a súa consulta en calquera momento; máis rápida, pódese recibir o mesmo día en que se emite; máis segura, ao poder acceder persoalmente á mesma a través dunha clave na área de clientes; é gratuíta e ten a mesma validez legal que unha factura en papel. Co incremento no número de clientes adscritos ao servizo de factura electrónica minimízase o impacto no medio ambiente e evidénciase o compromiso de Aqualia co desenvolvemento sustentable.



