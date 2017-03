A.V. de Teis, demanda converter a AP-9 nunha vía urbana, con acesos

170 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Asociación Veciñal de Teis, dirixiuse por carta ao Ministro de Fomento e a Conselleira de Infraestruturas, para trasladarlle a demanda de converter en vía urbana a AP-9 no tramo de aceso a cidade de Vigo. No caso da Conselleira de Infraestruturas solicitamos unha xuntanza.

A Asociación Veciñal de Teis, sempre defendeu converter en vía urbana a AP-9 no tramo cara o centro da cidade de Vigo, isto permitiría mellorar as comunicacións no barrio de Teis e desconxestionar a rúa Sanjurjo Badía, que ten un elevado paso de vehículos ao non existir unha vía alternativa.

En todo caso entendemos que a vía urbana deberá ser desde onde comeza o termo municipal de Vigo, desde as Torres de Padín e non limitalo só desde a avenida de Buenos Aires, como defende Abel Caballero.

A vía urbana só desde Buenos Aires, sería unha actuación incompleta para mellorar as comunicacións no barrio de Teis, tendo en conta que na Torres Padín, hai un no de comunicacións e pódense realizar actuacións como por exemplo unha saída da autoestrada desde o tramo de Puxeiros.

A Asociación Veciñal de Teis, xunto á converter en tramo urbano a AP-9 a súa entrada a Vigo, consideramos necesario eliminar a peaxe no tramo Rande-Vigo, despois de 35 anos desde a apertura da AP-9, seguimos pagando por este tramo que forma parte do aceso á cidade de Vigo, cando outras cidades galegas carecen de peaxe nos seus acesos.

Por último, desde a Asociación Veciñal de Teis, van a comezar unha rolda de contactos cos partidos políticos con representación, para expor a nosa posición sobre a AP-9.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial