Vigo acolle mobilizacións este xoves coicindindo coa folga estudantil convocada contra a Lomce

As rúas de Vigo acollerán este xoves 16 unha manifestación convocada pola Plataforma Galega en Defensa do Enisno Público coincidindo coa xornada de folga promovida pola organización estudantil Erguer. A mobilización, que arrincará de Praza América ás 12.00 horas, terá continuidade pola tarde cunha concentración diante do Marco ás 19.00 horas.

Representantes de distintos colectivos que integran a Plataforma, entre eles a CIG, compareceron este xoves en rolda de prensa para anunciar as mobilizacións que se desenvolverán na cidade coincidindo coa xornada de paro convocada para rexeitar a Lomce, as reválidas e os recortes na educación pública.

Dende a federación de Ensino da central nacionalista explican que apoian a folga porque consideran fundamental seguir a mobilizarse até lograr a derrogación da Lomce e a eliminación das reválidas. “Fixemos recuar o Ministerio, pero só conseguimos suspender a lei, non que a retiraran”, lembran.

Outro dos obxectivos do paro é reclamar a recuperación dos dereitos laborais do profesorado, a eliminación da taxa de reposición e que as ofertas de emprego sexan amplas; tamén a redución dos ratios, a potenciación do ensino público e a retirada das subvencións ao privado.

“A Lomce está durmida pero segue aí, e trátase dunha lei que nos fai retroceder porque fomenta a competitividade entre as persoas en lugar de fomanetar que as persoas sexan competentes; e para cambiar isto é necesario un cambio de modelo educativo”, rematan.



