Vigo celebra ata xuño o Festival da Música e das Artes Nas Ondas

O delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, xunto ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Manuel Pinal, presentaron a programación Nas Ondas, Festival da Música e das Artes do Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), que se celebra no auditorio Martín Códax do centro dende este mes de marzo ata o mes de xuño.

O Goberno galego amosa así o seu compromiso con este programa e co CSMV para levar a música e as artes a todos os vigueses e viguesas.



