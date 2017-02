Vigo, o concello de España que antes paga aos seus provedores

149 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Pleno da Corporación Municipal de Vigo tomou coñecemento na sesión deste mércores do informe da Tesourería sobre o cumprimento dos prazos para o pago das obrigas correspondentes ao último trimestre do pasado ano, documento que revela que Vigo se sitúa á cabeza das urbes españolas en prontitude de pago aos provedores.

Segundo expuxo este mércores Jaime Aneiros, o Concello de Vigo abona as facturas aos quince días da recepción dos bens ou servizos, polo tanto, quince días antes de que comece a computar o prazo dos trinta días legais para facelo. O dato vigués de pago en -15 días contrasta cos 55 días que tarda Sevilla, os 75 de Tenerife, os 32 de Valencia, os 35 de Xixón e os 32 de Oviedo. En Galicia, abondou o concelleiro, Vigo tamén ocupa á primeira posición entre as cidades, ao abonar A Coruña en 68 días, Santiago en 67 días, Ourense en 46 e Pontevedra en 33 días.

No último trimestre do 2016, o Concello efectuou un total de 5.994 pagos por valor de 39,5 millóns de euros, explicou Aneiros, ningún destes fóra de prazo e, en consecuncia, sen abonar xuros de demora.

O voceiro da Marea, Rubén Pérez, apuntou que Vigo presenta un prazo prácticamente igual ao do último trimestre do ano 2015 mentres que outras cidades o reduciron ata nun 50%, e manifestou entender este proceso como de “mellora continua”. Polo PP, Elena Muñoz censurou que con 97 millóns en Tesourería “xa se pode pagar rápido” e denunciou un nivel de execución do orzamento do 30% no 2016.

Liquidación

O Pleno tomou tamén coñecemento da liquidación do orzamento do Concello no 2016. Aneiros defendeu un orzamento que sitúa a Vigo como a cidade con menor presión fiscal de Galicia e por debaixo da media española, cun remanente de Tesourería positivo e con débeda cero, cando hai dez anos a débeda do Concello era de 66 millóns.

O concelleiro asegurou que estes resultados “sobresaíntes” posicionan a Vigo como “referente” nos municipios galegos e españois, ao ser o concello coas finanzas “máis sólidas” do Estado e o que máis adica a política social. A execución do orzamento foi “moi boa”, en verbas de Aneiros, e permitiu continuar coa “transformación da cidade”.

A oposición criticou unha execución dos investimentos do 30%. Pola Marea, Pérez denunciou que non se gastaron partidas de emprego e sociais que computaron como superávit e foron destinados a investimentos ao ano seguinte. En representación do Partido Popular, Miguel Fidalgo asegurou que a liquidación foi un “desastre que se vía vir” e o balance do ano, “catastrófico”, e criticou ao goberno por non saber “facer un orzamento”.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial