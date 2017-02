219 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Na Praza do Rei, a Corporación Municipal de Vigo gardou este martes tres minutos de silencio en repulsa polo asesinato onte en Chapela dunha muller de 52 anos, vítima supostamente dun crime machista debido á explosión da súa vivenda.

Na foto podemos observar desde integrantes da Marea de Vigo, como do Partido Popular así como concelleiros e alcalde en representación do Partido Socialista, todos os partidos con representación no pleno.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial