Vigo saiu á rúa para condenar o asasinato de Virginia F.V do Carballiño

Un centenar de persoas déronse concentración na cidade de Vigo no día de onte, foi nas escaleiras do museo da arte contemporánea MARCO ás 20horas, a concentración foi para condenar ou último feminicidio, non só Vigo condenou o asasinato senón tamén na Coruña, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Compostela, Ourense e na Vila onde no día de onte José Alén, de 59 anos asasinaba a Virginia F.V., de 55 anos no Carballiño, todas as concentracións aricaron ás 20h, concentracións convocadas polos colectivos feministas galegos. Virginia é a primeira vítima do ano 2017 en Galiza.

Na concentración de Vigo se fixo un recordo os dous ultimos feminiciodios, os de Ana María Enjamio, de 25 anos de idade, en na mesma cidade da concentración e o de Elena Mihaela Marcus de Composte, mulleres asasinadas o 17 e o 18 de decembro do ano pasado.

Tamén se lembrou a Ana Gómez Neto asasinada dun tiro poloas costas en Becerrea o 11 de febreiro e o de Tatanina Vázquez de 24 anos o 9 de abril que recibiu 50 puñaladas en Lugo.

Non só foron vítimas as xa mencionadas o pasado ano senón que no 2015 foron Isabel Fontes, Beatriz Rodriguez, Divina Mendes, Silvina de Oliveira, Concepción Reguera, María José Rodirguez, Mariña B, Cándida Pérez e as dúas nenas Amaia e Candea.

Estes asasinatos non poden ser considerados como un máis dunha longa lista de feminicidios nestes últimos anos que segundo os números superan en victimas ás vítimas do terrorismo de ETA nestes ultimos cinco anos onde medio centenar de galegas foron asasinadas polas violencias machistas e no estado case setecentas, este último asasinato non pode ser considerado como unha máis, unha máis desa lista de feminicidios.

Este asasinato de Virginia F.V. debería ser o último, non se pode asumir que esta secuela sexa habitual, as violencias machistas deben ser eliminadas.

O manifiesto

No manifesto, un feminicidio invisibilizado é mesmo recentemente negando nos medios de comunicación. Agora que comeza a percibir unha condena social á violencia machista, cando a cidadanía comeza a percibir a magnitude dos feminicidios, non pode ser casual que desde varios estamentos da sociedade preténdase poñer unha cortina de fume e reducir os feminicidios á espiral da violencia, a un sentimento innato coincidente no ser humano, desposando o xénero. Pretenden mostrar que se tratan de seres violentos, para invisibilizar o compoñente machista dos feminicidios.

No caso que nos ocupa, enmascarándoo cun problema psiquiátrico do agresor. Para que nin sequera compute como tal nas cifras oficiais de violencia machista mais a realidade é outra. Hoxe os presos por violencia machista son o terceiro maior grupo nos cárceres do estado Español, actualmente hai case 20.000 reclusos por esta causa fronte a case 11.000 condenados por homicidios.

A pesar destas demoledoras cifras, non hai comparecencias pola vía de urxencia do presidente do goberno da Xunta de Galiza nin tampouco polo presidente do estado Español, tan só ocupan minutos de silencio institucional.

Non se pode permitir que se siga insistindo que as mulleres denuncien e que elas tomen as medidas de protección, en vez dirixir as campañas aos maltratadores, aos violadores, aos asasinos.

Esiximos querer ser libres como os homes, libres para poder circular de noite, libres para andar soas polas rúas, libres para poder separarnos das nosas pajareas sen medo a que nos maten. Tambien mostraron que están fartas da violencia, mais tamén da resposta das institucións ás agresións.

Este é un síntoma que nos indica que non vivimos nunha democracia mentres este sistema patriarcal non se erradique, este sistema que se perpetúa baixo a premisa de que non somos donas de nós mesmas, que somos propiedade dos homes, non haberá democracia nin pode haber igualdade real.

Estamos unha vez mais aquí porque queremos cambiar unha situación insustentable para as mulleres e porque forma parte da nosa responsabilidade. Queremos visibilizar a nosa repulsa, que toda a sociedade entenda que é á nosa vida a que esta en perigo. Que non lles pertencemos a ninguén. Que podo ser eu a próximas. Que podes ser o teu. A túa filla. A túa nai. A túa veciña.

Non nos imos a manter caladas. Non imos gardar minutos de silencio pola victimas. Imos Saír á rúa ao día seguinte de saír publicado na prensa escrita un asasinato por mor da violencia machista farémolo todos os días que fagan falta esixindo xustiza, loitando pola igualdade e polo respecto, contra os valores patriarcais que perpetúan e consolídanse na sociedade esta violencia sexista.

Esta violencia sexista. Querémonos vivas, seguiremos en marcha até que todas sexamos libres!

As consignas que se berreraron na concentracion de Vigo

NON MORREMOS, SOMOS ASASINADAS!

NON ESTAMOS TODAS, FALTAN AS ASASINADAS!

MACHISTA: ESCOITA! ESTAMOS EN LOITA!

ANTE A VIOLENCIA NINGÚN PASO ATRÁS!

SE TOCAN A UNHA, TÓCANNOS A TODAS!

PATRIARCADO E CAPITAL, ALIANZA CRIMINAL!

MENOS DISCURSOS E MÁIS RECURSOS!

O MACHISMO É TERRORISMO!

ESTAMOS A FALAR/ DE FEMINICIDIOS!

O MACHISMO MATA, OS MEDIOS REMATAN!