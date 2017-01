Vigo se uniu as principais cidades de Europa contra o TTIP, CETA e TISA

A xornada europea de loita realizouse no dia de onte sábado 21 en rexeitamento dos tratados de libre comercio, que nesta ocasión estivo centrada no CETA entre a Unión Europea e o Canadá. A mobilización, que se desenvolveu diante do Marco de Vigo ás 12.00 horas, estaba promovida pola plataforma ‘Non ao TTIP Galiza’, que agrupa a máis de medio cento de organizacións sindicais, políticas e sociais.

A concentración fai parte do día europeo de accións descentralizadas contra o Tratado Económico e Comercial entre a Unión Europea e Canadá (CETA polas súas siglas en inglés), que se atopa na fase final do seu proceso de ratificación. O vindeiro martes 24 de xaneiro será votado na Comisión de Comercio Internacional (INTA) do Parlamento europeo e en febreiro terá lugar a votación final antes da súa entrada en vigor, polo que con esta campaña preténdese incidir no resultado da consulta.

Dende os colectivos promotores lembraron que o CETA foi cuestionado por amplos sectores da sociedade civil, tanto na Unión Europea como en Canadá, por non ofrecer garantías respecto da protección do medio ambiente e dos dereitos fundamentais das persoas. Na Unión Europea, máis de 3,5 millóns de persoas asinaron unha petición en contra do CETA e o seu tratado xemelgo, o TTIP, que negocian os Estados Unidos e a Unión Europea.