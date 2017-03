Vigo súmase aos actos organizados con motivo do Día Internacional da Muller

164 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Salón de Plenos acolleu esta mañá unha sesión na que membros do Consello da Muller leron textos de diferentes escritoras baixo a presidencia da concelleira de Igualdade, Uxía Blanco. Máis tarde, ás 12,00 h o Concello de Vigo sumouse ao “paro internacional das mulleres” convocado en mais de cincuenta países e que ten como lema “a solidariedade é a nosa arma”.

Xa pola tarde, o rexedor participou no Auditorio Mar de Vigo nun acto que levaba por lema “A igualdade dá xogo” en conmemoración do día Internacional da Muller. Coa presencia dun millar de mulleres deportistas, trátase, dixo o rexedor, de poñer en valor a igualdade no deporte e desde o deporte.



