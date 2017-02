Vivenda pública si. Pero onde?

98 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Por A.Telmo

Ao redor de 1.000 millóns de persoas residen en barrios marxinais e vivendas inadecuadas, unha cifra que aumenta pola crecente urbanización, o incremento demográfico e polos movementos migratorios.

Con frecuencia carecen de servizos básicos como os de abastecemento de auga, saneamento, subministración de electricidade e iluminación pública. A miúdo, a delincuencia é endémica, e as mulleres e as nenas son as máis expostas a ese risco. O desemprego, o subempleo e o custo do transporte a lugares distantes de traballo agravan as dificultades.

As desigualdades no espazo urbano

Dise que “se hai algun elemento ou factor de entre todos os que compoñen a Situacion Social do Benestar que sintetice e de modo claro indi­que (sirva de indicador socioloxico) sobre cual é o nivel de Bens­tar Social ou de Malestar dunha familia, ese é, sen dúbida, o da vi­venda que habita, ou o das súas condicións de aloxamento”.

A infravivenda, o chabolismo son os casos mais extremos dun Urbanismo insolidario. Pero que este tambien reflíctese que gran parte das “chamadas casas baratas“ sitúanse nos barrios marxinais ou periféricos das cidades con equipamentos basicos peores.

«A politica de vivenda debería ser un potente instrumento reductor de desigualdades»

Lamentablemente, da politica de vivendas na España actual non se pode dicir tal cousa. Nin PP nin PSOE tiveron o suficente coraxe nin valentía na construcion de VPO, non se combateu o chamado “efecto ghetto”.

A residencia nestes barrios, é estigmatizante. Vivir nestas zonas asóciase a escaseza de ingresos, a desviación moral, e iso ten connotacións en todos os ámbitos da existencia e na vida das persoas.

«“Recibes peor atencion da Admistracion e eres mal visto”»

Infravivenda, precariedade, delincuencia, economía informal-ilegal, confinamento, estigmatización, desorganización, violencia. Todos estes termos remiten á sensación de degradación. A pesar de todo o dito, a cidade segue sendo o espazo para as oportunidades e a liberdade da cidadanía e as súas ideas e potencialidades.

É posible facer outra cidade é necesário unhas novas leis da Vivenda. Unha leyPAH onde se impulse o potencial emancipador que a cidade ten. O acceso á cultura, á mestizaxe, ás novas creacións. Todo é posible con unha optica que poña a vivenda e a cidade ao servizo da persoas.

Parque Social da Vivenda si, pero…

A vivenda debe ser un factor de inclusión social, non de exclusión. Os alugueres sociais que teñen que ofrecer as entidades financeiras deben ser preferentemente a vivenda afectada polo procedemento ou, alternadamente, unha vivenda situada dentro do mesmo termo municipal; é dicir, a entidade financeira, nin as Administracións locais ou Autonómicas NON poderán ofrecer unha vivenda sen saída comercial nun barrio degradado.

Non imos consentir que a BANCA dedique sóbralas para marxinar a familias ou grupos sociais en barrios á aforas ou en municipios lonxe da súa residencia habitual. É dicir ancorar a vivenda social aos barrios máis degradados o que é unha oportunidade evidente para as entidades financeiras para liberarse do stock inmobiliario con menos saída comercial á conta da segregación urbana.

A aprobación da lei Valenciana é un paso moi importante.



