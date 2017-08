1,2 millóns custaría a promoción da cidade xerada polo XVIII Campionato de España Natación Absoluto

Connect on Linked in

Experiencias como o XVIII Campionato de España Natación Absoluto Open de Primavera acreditan a Pontevedra como sede idónea para o desenvolvemento de eventos deportivos. Unha aposta do Goberno local liderada polo alcalde Miguel Fernández Lores que trae importantes retornos económicos e de promoción da cidade e publicidade indirecta (impacto mediático). A avaliación encargada polo Servizo municipal de Deportes e feita por un equipo multidisciplinar da Universidade de Vigo da repercusión deste campionato amosa a rendibilidade do binomio Pontevedra-deporte.

A avaliación do campionato feita polos expertos universitarios vencellados ao Máster de Xestión Empresarial do Deporte e a Facultade de Ciencias Empresariais do Turismo cifra en 234.348,62 euros o impacto económico deixado na cidade polos asistentes e define un alcance mediático do evento de 338.540 persoas o que supón que de ter que ser contratada a publicidade para chegar a esa audiencia o Concello tería que ter investido 1.217.317,45 euros.

O campionato, desenvolvido do 8 ao 11 do pasado mes de abril complexo deportivo Rías do Sur (Pontemuiños, reuniu en Pontevedra a elite da natación do Estado mobilizou a un total de 902 persoas: