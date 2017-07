13 bandas, 3 dj’s, 3 artistas de landart, 3 dias de rock em Valença

Connect on Linked in

O festival arranca sexta-feira, 28 de julho, às 21h30, com os Inculpados (ES), seguem-se os 9 O’Clock Blues Band (PT), Winter Project (ES), Bakintaun (Thin Lizzy Tribute) (ES), Calle del Ruído(ES) e termina, noite dentro, com o dj Miguel Sousa.

Sábado, 29 de julho, abre às 21h30, com o tributo aos Pink Floyd a cargo dos Dark Side Project (PT), seguem-se os Metáfora (PT), Moon Cresta (ES), The Cityzens (PT), Mr Miyagi (PT) e termina com a dj Keu.

Domingo, 30 de julho, a tarde começa às 17h, com o reggae dos Elephants Yard (ES), seguem-se os Os Compotas (PT), os RMS (ES) e termina com o dj ARS.

Festival de Landart

As intervenções artísticas, no recinto do festival, de arte na paisagem, contarão com obras inéditas de Nelson Labrujó, António Nunes e José António Freitas.

Xª Descida do Rio Minho em Boia

No âmbito do Verdoejo Art Rock Fest decorrerá a Xª Descida do Rio Minho em Bóia, domingo, 30 de julho, com saida do Parque Fluvial de Friestas, às 14h e chegaga ao recinto do festival às 16h.

Um Lugar Paradisíaco

O espaço é um local paradisíaco, nas margens do rio Minho, marcado pela emblemática ilha do Conguedo e pelas numerosas pesqueiras.

O evento tem entrada e camping gratuitos.

Este festival é organizado da Associação Faz Diferente e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Verdoejo, da Câmara Municipal de Valença e do meio empresarial local e regional.