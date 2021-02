13 barrios de 6 parroquias mosenses terán internet de banda longa este ano Así se comprometeu Telefónica co Concello de Mos durante unha reunión na que aseguraron que en 2021 quedará acometida a instalación en Louriñó en Torroso, na parroquia de Cela nos barrios de Arufe, Coto e As Pereiras; en Louredo en Inxertado, Pantaño e Candosa; en Mos nas Regadas, A Rúa e Cabaleiros; en Petelos, en Estivada e Rexenxo; e no Piñeiro en Sanguiñeda