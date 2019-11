PAH Vigo Tui- Baixomiño: “A VIVENDA por DEREITO por o ALUGUER, ESTABLE, ALCANZABLE, SEGURO E DIGNO”

Este pasado sábado a PAH Vigo Tui- Baixomiño deuse concentración ás 19:30h diante das escaleras do Marco (Príncipe, Vigo) co lema “A VIVENDA por DEREITO por o ALUGUER, ESTABLE, ALCANZABLE, SEGURO E DIGNO”.

Se hai algo onde se manifesta de forma máis crúa o incremento da desigualdade en España é na vivenda.Non todos poden asegurarse acceso a unha vivenda digna e de forma estable. Son os grupos máis vulnerables, sobre todo das grandes cidades os que non poden acceder a unha vivenda digna E iso precisamente é unha mostra clara da desigualdade económica e social.

Somos o país da OCDE onde máis porcentaxe do salario dedícase ao pago do aluguer A maioria da poboación con ingresos máis baixos ten que gastar máis do 40 por cento do que gaña para pagarse un Alugueiro ou Hipotecas isto constata a gran desigualdade á hora de ter simplemente un teito para vivir, sen contar a calidade a casa, nin a súa localización, e a inseguridade de que suban o alugeiro e teñan que abandonar seu fogar ou se sumen a lista dos desafiuzamentos.

Os desafiuzamentos seguen sendo un drama non resolto , a cara mais dura do aínda lonxano dereito á Vivenda Pero tamén o é a infravivenda e as persoas sen teito A Precariedade e usura do grandes Caseiros e Inmobiliarias dá lugar a abusos ,a ter que recorrer a mercados de alugueiro non regulado ,que son infravivendas ,cheas de humidades e situacións insalubres cando non perigosas para habitar neses pisos.

Hai que equilibrar o mercado do aluguer introducindo con forza a figura do aluguer alcanzable e o aluguer social, co obxectivo de achegarnos polo menos á media da UE. Actualmente somos un dos países da UE con menor volume de vivenda pública sobre o total do parque inmobiliario, como resultado dunha mala política de vivenda, ou mellor dito da ausencia dela.

Necesitamos con urxencia equilibrar o mercado do aluguer ,hai que poñer en circulación vivenda publica para o Aluguer Un Parque publico da Vivenda de ALUGER. Mobilizar a vivenda Baleira con políticas reais.

Manifesto