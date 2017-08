Print This Post

“Todos os que amamos Galiza levaremos sempre no noso labre como un caravel inmorredoiro o nome de Alexandre Bóveda. Esa é a súa vitoria, ese é o noso compromiso” Avilés de Taramancos

O vindeiro 17 de agosto, Día da Galiza Mártir, xuntámonos en Poio e Pontevedra para lembrar a Alexandre Bóveda no día en que foi fusilado polos fascistas. Homenaxeamos a todas as mulleres e homes que loitaron pola xustiza e pola liberdade, que sufriron a mans do franquismo a represión, o cárcere, o exilio, a tortura, o asasinato…

PROGRAMACIÓN DOS ACTOS: