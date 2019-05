180 Alumnos do CEIP Laredo de Chapela participan nunha clase maxistral de pintura artística de Frank Sastre e Asun Gonzalez

Connect on Linked in

Os alumnos do CEIP Laredo de Chapela (Redondela) recibiron unha clase maxistral de pintura este xoves 2 de maio.

Dirixida por dous pintores contemporáneos Franck Sastre e Asun Gonzalez, no que os pintores trasladaron aos alumnos – dun xeito lúdico – ao principios entre realismo – cubismo – conceptualismo. Comunicarse estas bases mentres progresaba a clase, a través dun mural grande no que os alumnos do centro colaboraron na súa elaboración para que fixeron contacto coa expresividade artística.

A través desta experiencia, querían “Desperta a ilusión de crear e imaxinar”.

Esta clase maxistral é parte das actividades que organizan o claustro de profesores do CEIP Laredo a través do seu Director Abraham e Xefe de Estudos Ana; dentro da súa liña educación innovadora recentemente recoñecida co entrada do centro na Orde Civil de Alfonso X O Sabio.

