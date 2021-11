El programa Xuventud Crea de la Xunta de Galicia premia el talento musical de la ourensana Alicia Otero por ‘O retrato’ y ‘Saliva y alquitrán’

El programa Xuventud Crea de la Xunta de Galicia premió el talento musical de las jóvenes finalistas de la categoría de música. La ourensana Alicia Otero fue la primera clasificada con su pieza O retrato y Saliva y alquitrán. La directora general de Juventud, Participación y Voluntariado, Cristina Pichel, fue la encargada de entregar los premios a los ganadores durante la final, que tuvo lugar ayer en el Playa Club de A Coruña.

El primer premio recibirá una gratificación económica de 3000 euros; 1500 euros el segundo; y 1000 euros los terceros clasificados.

En esta especialidad de Xuventud Crea se presentaron un total de 19 solicitudes en las que están involucrados 36 jóvenes entre grupos y solistas. Finalmente, fueron tres grupos y tres solistas los que llegaron a la última fase.

El segundo premio fue para Ana & Marián (de Noia y Outes), con los temas Faros e Canto ao mar; y el tercero para Karma Animal (Vigo), con Fénix e Marfil. Los autores de las obras ganadoras tuvieron que competir con el resto de finalistas, entre los que se encontraban Burgas Vandal (Ourense), con los temas Inimigo y Purgatorio; Tiam Gz (Chantada), con las piezas Males endémicos y Muinhei-rap de Chantada; y Galboir (Arzúa), con los temas Noite eterna y Case todo ben.

Premiados en videocreación, creación de videojuegos y teatro

Ya se conocieron los ganadores en las categorías de videocreación, creación de videojuegos, teatro, artes plásticas y fotografía, graffiti, poesía, novela corta y cocina. En la modalidad de videocreación, el primer premio fue para Aarón Vilariño Figueiras, de Santiago de Compostela, por la obra Peixe; el segundo, para Vulgaris de Mario Fernández Filloy, de O Carballiño; y el tercero fue compartido entre Juan Rodríguez Bas, de Gondomar, con O principio do movemento y Alba Rodríguez Villar, de Cedeira, con Quebec delta.

Además, en esta segunda edición de la categoría de creación de videojuegos el primer premio recayó en Misery, de Hopless Productions, hecho por Manuel Silva y Pedro Peteiro, de Oleiros. El segundo fue para Valico, the grim world de Team Valico, realizado por Iván Fernández y Luis D. Lobo, de Vigo; y el tercero fue para Underworld de Osfados, de Alba Paz y Alison Dieste, de Cambados.

En la modalidad de teatro, el ganador fue el grupo de Santiago Mevadeus, con la obra Campo 5g. El segundo premio fue para el grupo As catro, de Vigo, por su interpretación de la obra Que rima con Chomsky?. En tercero lugar se situó el grupo Xebra, también de Vigo, por Irremediablemente soa.

Vencedores en artes plásticas y fotografía

María Gar, de Pontevedra, con su creación titulada Fragmentos de una erosión; y Andrés Seara, de Ourense, por Spectra, fueron los ganadores en las categorías de artes plásticas y fotografía, respectivamente.

Asimismo, en artes plásticas quedó segundo clasificado el vigués Oliver Alfonso Fernández, por We are all alike; y el tercer puesto fue compartido por Alejandro Vázquez Tomé, también de Vigo, por Quería mandarte flores y Alejandro Reiriz Pouseu, de Bueu, por Galicia esperta e herbas ledas.

En el caso de la modalidad de fotografía, compartieron el segundo premio el lugués Adrián Vazquez Rodríguez, autor de Diversas, y la viguesa Rocío Campoy Lage, por Berros. También fue compartido el tercer premio por Claudia Valentina Feijoo Díaz, de Sada, con Mares doutros, y el coruñés Hadrián Márquez por su creación denominada Pare. Asimismo, el jurado otorgó una mención de honor para David García Villaverde, de A Coruña, por O patio do monxe.

Ganadores en graffiti, poesía y novela corta

Por su parte, el artista ‘Honey’, de Baiona, venció en la especialidad de graffiti con su creación titulada Bo Camino. Segundo quedó ‘Ares’, de Tui, con As dúass en punto; y el tercer puesto fue para ‘Seek’, también natural de Baiona, por su pieza Galaxia animal. En esta modalidad se concedió una mención de honor a la artista ‘Maldita’, de Ribadavia, por su creación titulada 37 min.

En la modalidad de poesía, el jurado reconoció la profundidad filosófica, la modernidad y el manejo de los recursos literarios que hace Brais Lamela en la obra que presentó a concurso: A linguaxe dos outros. En segundo lugar quedó Judith Ruso Pereiro, de Negreira, con Hábitat hostil; y la tercera clasificada fue la santiaguesa Navia Rivas Castro con Aprender a respirar.

En la categoría de novela corta, Alba Guzmán Falcón, de Ourense, se hizo con el primer premio por Xoaniña de deus. Entre los trece escritos que se presentaron, quedó en segunda posición el del joven de Santiago Adrián Noia Vázquez, con la obra O país dos raposos. El tercer lugar fue para Aarón Barreira Diz, de Culleredo, por Indicios esferoides.

Cocina y danza moderna

En cocina, la santiaguesa Francesca De Nigris, resultó la primera clasificada con el plato Tartaleta de castañas con cremoso queixo San Simón e coulis de pera e mostaza. En segunda posición quedó el equipo formado por Andrea Maseda Prado y Miguel Morán Gueimonde, de Cospeito, con Nube de albaca e xeado de tomate de Carmen, sobre sopa fría de queixo do Cebreiro; y el tercer lugar fue compartido por los lucenses Michael Cebral López y Pablo Torreira Pardo, que confeccionaron la receta Esencia da fraga; y Ainhoa Martínez Álvarez, de A Pobra de Trives, con su plato Entroidallo.

En la categoría de danza moderna, celebrada a tarde del sábado en el Museo del Mar de Galicia, en Vigo, el primer premio fue para la agrupación de Tui Siete Pecados, que llevó el galardón con una representación que lleva su mismo nombre. Mientras, la obra Impulsive, de Llui Waratchaya, de Vigo, y Cristales de A Coruña con The other side of paradise compartieron el segundo premio; y Manos perdidas de Macorinos, de A Coruña, y Mantendo a esencia, del grupo de Nigrán Grow as Ohana, llevaron un tercer premio compartido.

Catorce categorías

Esta iniciativa trata de fomentar la creatividad de la juventud gallega, facilitando la promoción y la difusión de su obra. Participan jóvenes no profesionales con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años de edad cumplidos en el año 2021.

Son un total de 14 las categorías propuestas en esta edición, que abarcan desde la creación de videojuegos y videocreación; hasta novela corta, cocina, teatro, artes plásticas, fotografía, música, poesía, banda diseñada hasta graffiti, diseño de joyas, moda y danza.