2 de cada 5 escuelas de todo el mundo carecían de instalaciones básicas para lavarse las manos antes de la pandemia de COVID-19 Según el informe, Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools, (Avances en Agua potable, Saneamiento e Higiene en las Escuelas), de UNICEF y la OMS publicado hoy, alrededor de 818 millones de niños carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en sus escuelas.