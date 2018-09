20 pymes gallegas inician con ViaExterior su camino hacia los mercados internacionales

Las veinte empresas que participarán este año pertenecen sobre todo a los sectores TIC, turismo, salud y bienestar, que destacan por haber registrado altas tasas de crecimiento de 2017 a 2018 y cuentan con un fuerte potencial de comercialización online o están enfocadas en el negocio digital. Aunque son empresas que ya tienen presencial internacional -muchas han exportado en alguna ocasión o que cuentan con algún cliente internacional- conseguir el “más rápido, más lejos y mejor” ha sido su motivación para participar porque según manifestaron “buscamos asesoramiento para abordar con mayores garantías la definición de estrategias de internacionalización” .

En ViaExterior, entre los meses de septiembre y marzo, las pymes participantes elaborarán su plan de internacionalización, para lo cual contarán con 20 horas de formación especializada y con el acompañamiento de un tutor que les guiará en el desarrollo de su estrategia internacional.

El consultor del Banco Mundial, Mario Weitz, habló en la primera sesión sobre coyuntura económica mundial

En el primer taller celebrado esta misma tarde se centró sobre la “Coyuntura Económica Mundial” y cómo debe incorporarse a un plan de internacionalización el análisis de la situación económica de los mercados destino. La sesión estuvo impartida por Mario Weitz, prestigioso macroeconomista y consultor del Banco Mundial y de la Comisión Europea y profesor de ESIC.

Listado de empresas seleccionadas en la 2ª edición:

1 Beimar Suppliers SL

2 BETA Implants

3 Blim Manufacturing, S.L.

4 Bluscus – Turismo Marinero

5 Bran Serigrafic SL

6 Colibri Scooters, S.L.

7 Desarrollo Diseño & Styling S.L

8 Dieta Coherente. Amad Promoción de Salud S.L

9 Galicia Rural Alimenta,S.L.

10 Galiwonders S.L

11 Gift Carding S.L

12 Imatia Innovation, S.L.

13 Inercial Performance, S.L.

14 International Hypopressive and Physical Therapy Institute S.L

15 IOS, S.L.U

16 Mar Ceibe, S.L.

17 Ozoaqua S.L

18 Photon Platinum Products and Services S.L

19 Tokapp Online, S.L.

20 Used World Parts S.L.