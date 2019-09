214 proxectos das Áreas de Rehabilitación Integral benefícianse de 1,6 millóns de axudas municipais A Xerencia de Urbanismo aprobará mañá expedientes de rehabilitación das catro Áreas de Rehabilitación Integral do Casco Vello, do barrio histórico de Bouzas, de Santa Clara e das rúas Bueu-Moaña, que contan cun 85% de financiamento do Ministerio de Fomento.