23ª Marea Branca, Charla en Castrillon e IVª Asamblea Estatal de Mareas Brancas

O sábado 22 a Marea Branca de Pontevedra convoca concentración na Praza da Peregrina ás 12:30 horas, e nós a convacamos para o domingo 23 na Praza do Obelisco en A Coruña á mesma hora.

Voltamos á rúa de novo para esixir que se deteña o desmantelamento da nosa sanidade pública, que se deteña o reparto dos noso orzamentos cara o sector privado e convertir a nosa saúde nun negocio.

Esiximos aos nosos gobernantes que se aumenten as plantillas de persoal, tanto de doutoras, enfermeiras, auxiliares, persoal de mantemento, etc. e mellorar os ratios e os tempos de agarda.

Non podemos permitir que no seculo XXI e con falta de persoal técnico, se destinen 650.000€ na contratación de cregos, estando como estamos nun estado aconfesional, e cando o que necesitan e demandan as pacientes é mais persoal e menos espera para recibir atención médica.

Estanse a despilfarrar os nosos cartos en aparellos tecnolóxicos como tablets, destinados ás pacientes nas urxencias, cun suposto motivo humanizador, cando permanecen pechadas plantas deses mesmos hospitais, que é donde tiñan que ser atendidas con dignidade esas persoas.

Elementos que demostran que para os actuais gobernantes, a nosa saúde é unha oportunidade de negocio.

Non o permitades, acudide á concentración, a solución esta nas nosas mans, se inundamos as rúas co noso rexeitamento, gañaremos esta guerra que está a provocar centos de mortos. Mortos como as 316 persoas que cada ano morren en Galicia por suicidio, e moitos outros mais por estar nas listas de agarda ou non poder comprar os seus tratamentos por falla de recursos económicos.

O goberno o único que fai ao respecto, é anunciar cada 6 meses que vai facer algo. Actitude incalificable de xerentes carentes de empatía cara o sufrimento alleo.

Tamén estaremos presentes na vindeira na IV Asemblea Estatal de Mareas Brancas do estado español, que terá lugar en Madrid lo vindeiro sábado 22. Representantes de case todas as comunidades autónomas compartiremos e falaremos da situación en cada un dos territorios a as accións a tomar para os vindeiros meses. Xuntas e xuntos somos mais fortes.

Animamos a participar a tódalas organizacións en defensa dunha sanidade 100% pública a unirse a esta loita común, que é de todas e todos.

E o vindeiro 25 de Abril participamos nunha charla organizada pola AVV de Castrillon Urbanización Soto, na que contaremos coa presenza do Doutor Pablo Vaamonde e o Abogado e Químico Miguel Ángel Jiménez.

Eles nos falarán da situación actual e a donde nos queren levar os actuais xestores do SERGAS e o goberno de Núñez Feijoo.

Difunde e acude a informarte. A sanidade pública necesítanos a todas e todos, profesionais e usuarias. So xuntas e xuntos poderemos conseguilo.

Por unha sanidade 100% pública, universal, de calidade e sen repagos: A SANIDADE NON SE VENDE, DEFÉNDESE.





