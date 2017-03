O 25 de marzo Galicia celebra en Vigo o día da endometriose

Aquí e na China conchinchina marzo é o mes da ENDOMETRIOSE. Nós este ano celebrámolo en Vigo. Coincidindo coa EndoMarch, que se vai celebrar en localidades de todo o mundo, querENDO convoca unha xornada de divulgación da doenza en Vigo o 25 de marzo.

11.00h. Na Sala de Conferencias de Afundación de Abanca en Rúa Policarpo Sanz 24-26

As xinecólogas da Unidade de Endometriose do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Dna Helena Rodríguez e Dna María Vieitez impartirán unha conferencia sobre Endometriose.

Ao rematar a conferencia abrirase unha quenda de preguntas para as asistentes.

A Sala de Conferencias ten un aforo limitado. Agradecemos que nos enviedes un correo confirmando asistencia a mulleresconendometriose@gmail.com

13h. Concentración ao pé do Sireno na Porta do Sol

Lectura do Manifesto da Endometriose 2017

Fotografía colectiva “Mans arriba pola endometriose”.

E para amansar a nosa dor contaremos coa música de The Marveltons, unha banda viguesa de versións que se comunica en clave de Soul, Funky, Rock&Roll… The Marveltons é diversión e espectáculo, cada un dos músicos aporta un toque particular a este combinado para acabar facendo un cóctel explosivo que seguro que nos fai mover os pés e algo máis.

Imaxina que con só darlle a unha tecla lle abrises unha porta a unha muller que está sufrindo… Faríalo?.