25 maiores de Baiona celebraron San Valentín cunha comida

25 persoas maiores de 65 anos do municipio celebraron o día de San Valentín cunha comida organizado polo alumnado do VI Obradorio de emprego mancomunado “Terras do Miñor” da Mancomunidade do Val Miñor.

A celebración tivo lugar no Colexio de Educación Especial de Panxón, centro onde se desenvolven as sesións de formación para o alumnado do Obradoiro.

Esta iniciativa, levada a cabo tamén o ano pasado, ten como obxectivo principal que os maiores pasen unha velada de convivencia compartindo esta data en harmonía e compañía dalgúns veciños. Ademais, serve para que os alumnos do Obradoiro elaboren un xantar e un cóctel de benvida e poñan en práctica os coñecementos que están a adquirir.

O Alcalde, Anxo Rodal, e a Concelleira de Servizos Sociais, Mª Carmen Paredes Cabral, acompañaron aos comensais e compartiron unha xornada diferente onde os maiores foron os auténticos protagonistas da velada.

Desde o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Baiona tramitáronse xestiónelas pertinentes para que as persoas interesadas puidesen participar nesta peculiar xornada.

Na actividade tamén participaron maiores dos Concellos de Nigrán e Gondomar.