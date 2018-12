25 mellores empresas multiplican por 10 a riqueza achegada a Galicia

O servizo de información empresarial do Consorcio da Zona Franca, ARDÁN, no curso dunha gala polo seu 25 aniversario celebrada no auditorio Afundación en Vigo, esto foi onte, premiou a 25 empresas que destacaron pola obtención de indicadores de boas prácticas empresariais. Durante o acto, ARDÁN recoñeceu a 18 empresas que obtiveron este ano entre catro e cinco indicadores “ARDÁN de boas prácticas empresariais”, e destacou a outras 7 empresas das catro provincias galegas que durante estes últimos 25 anos achegaron a Galicia máis emprego e riqueza.

