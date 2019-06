387 persoas Xuran Bandeira a bordo do LHD “Juan Carlos I” en Vigo

Esta mañá celebrouse na cuberta de voo do LHD “Juan Carlos I” en Vigo, o Acto de Xura de Bandeira dos 387 cidadáns que previamente solicitaron prestar o xuramento ou promesa ante a Bandeira de España e ao que asistiron preto de mil persoas. O acto foi presidido polo Almirante da Frota, Almirante Manuel Garat Caramé.

Ás 1130 h a Compañía de Honras, a Banda de Música e os case 400 Cidadáns, estaban nos seus postos na cuberta de voo do Buque, listos para comezar o acto de Xura de Bandeira. Poucos minutos despois, tivo lugar a incorporación á formación das Bandeiras do Terzo Norte e da Escola Naval Militar, que presidiron xúraa de Bandeira.

A continuación rendéronse as Honras de Ordenanza ao Almirante da Frota, que pasou revista á forza. Finalizada a revista, deu comezo o acto de Xura de Bandeira coa toma do xuramento por parte do Comandante do LHD “Juan Carlos I”, Capitán de Navío Francisco José Asensi Pérez, tras o que os cidadáns pasaron da un a bicar a Bandeira.

Posteriormente tivo lugar a Homenaxe aos que deron a súa vida por España, que finalizou cunha salva de honra de fogueo e a continuación, tivo lugar a alocución do Almirante da Frota. O acto finalizou co canto do Himno da Armada e a posterior retirada das Bandeiras coas Honras de Ordenanza. A resposta por parte dos cidadáns ante o anuncio de Xúraa de Bandeira para Persoal Civil o pasado mes de marzo foi inmediata e en menos de 3 semanas xa se completou o número de prazas dispoñibles.

Das 387 persoas que participaron en Xúraa de Bandeira máis de 160 eran mulleres e ademais de galegos, tamén participaron cidadáns doutros lugares como Madrid, Santander e Córdoba.

O “Juan Carlos I” continuará atracado no peirao de Transatlánticos ata o martes 2 de xullo. Convídase a todos os cidadáns que queiran visitar o buque insignia da Armada a participar na xornada de portas abertas, que terá lugar o luns 1 de xullo de 10:00h a 20:00h.

Neste acto tamén cabe sinalar que estivo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves.