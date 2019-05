4 anos de vida do Dinoseto en Vigo

O saurio foi trasladado a unha leira no barrio de Navia onde esperarían a un estudo da alcaldía xa que non sabían onde situalo, o saurio seguía e seguía días e días nunha leira de Navia esperando o seu destino, ata que… desde a alcaldía reaccionaron antes de que este secásese decidiron poñelo na Porta do Sol, máis concretamente na entrada á Praza da Princesa.

