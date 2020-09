4 razones por las que su sitio web no está arriba en el ranking

Las tácticas de optimización de motores de búsqueda pueden parecer bastante simples a primera vista, ya que podríamos creer que solo se necesita publicar contenido original de alta calidad y generar muchos retroenlaces de autoridad.

Sin embargo, hay muchos factores complejos que pueden determinar su posición en Google, como el algoritmo del motor de búsqueda, la edad de su sitio, las tácticas de SEO de sus competidores, la relevancia del contenido y más.

Si no entiende por qué no llega a la primera página de Google, a continuación encontrará cuatro razones de peso para que su sitio web no entre en el ranking:

Una página lenta

Nunca subestime la importancia de la velocidad de la página de su sitio web. Un tiempo de carga demasiado largo resulta frustrante para los visitantes, lo que puede aumentar la tasa de rebote de su sitio y causar una caída en su clasificación en los motores de búsqueda.Â

Para mantener o mejorar su posición en Google, debe intentar aumentar la velocidad de su sitio. Por ejemplo, podría migrar a un host más fiable, lo que podría mejorar su ranking y evitar que pierda clientes. También debe utilizar el almacenamiento en caché del navegador, disminuir las redirecciones y optimizar sus imágenes.

Una mala optimización de la página

Si se ha tomado el tiempo para mejorar su perfil de retroenlaces y publicar contenido convincente e informativo, la mala optimización de la página podría ser la causa de que no ocupe un lugar destacado en Google.

Puede que necesites implementar lo siguiente:

Escribir descripciones convincentes que no tengan más de 160 caracteres de largo

Añadir de 3 a 6 palabras clave en sus etiquetas alt

Reducir sus URLs a 50-100 caracteres

Crear etiquetas de títulos atractivas y ricas en palabras clave

Incluir una palabra clave en su título

Permitir que Google indexe su sitio con un mapa de sitio XML

Si no está seguro de cómo optimizar sus páginas, hay varias herramientas gratuitas que puede utilizar, como Yoast SEO para WordPress.

Contenido delgado

A pesar de publicar entradas de blog de alta calidad durante todo el mes, es posible que su sitio no esté en una buena posición con varias frases y palabras clave. Si este es el caso, es posible que no entienda qué hizo mal, pero puede que su contenido sea demasiado delgado para clasificarlo en los motores de búsqueda.Â

Si revisa las páginas de la competencia que están mejor clasificadas para las palabras clave, es probable que contengan 2.000 palabras o más. Podría ayudar alejarse de los textos de 200-500 palabras y centrarse en artículos más largos, lo que podría mejorar su visibilidad en las páginas de resultados de los motores de búsqueda. Por suerte, el contenido delgado es un problema menor y fácil de corregir, y podría mejorar dramáticamente el tráfico de su sitio.Â

Citas incorrectas

Si ha cambiado de ubicación recientemente y no has actualizado sus perfiles o directorios online, está proporcionando información contradictoria a Google sobre su marca. Para asegurar que su negocio parezca genuino y confiable, debe asegurarse de actualizar las plataformas con el nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de su sitio web y sus emplazamientos físicos.

Una mala clasificación en Google puede ser frustrante, pero no desespere. Hay muchas acciones que puede realizar rápidamente para mejorar su presencia en los motores de búsqueda, que pueden atraer una cantidad significativa de tráfico a sus páginas de aterrizaje.