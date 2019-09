Abel Caballero, Presidente da FEMP: “A nosa prioridade será investir na nosa xente os 40.000 millóns do noso superávit“

E ademais, lembrou que o artigo 142 da Constitución prevé para os Concellos suficiencia financeira para o desempeño das súas funcións. Por iso, engadiu, “queremos que as competencias que nos chegan das Comunidades Autónomas veñan tamén co correspondente financiamento”.

E ademais, lembrou que o artigo 142 da Constitución prevé para os Concellos suficiencia financeira para o desempeño das súas funcións. Por iso, engadiu, “queremos que as competencias que nos chegan das Comunidades Autónomas veñan tamén co correspondente financiamento”.