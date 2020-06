44 concellos e tres mancomunidades contarán coa cita previa de atención cidadá grazas á ferramenta electrónica da Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra segue ao servizo dos concellos da provincia axudándolles a que se adapten ás esixencias sanitarias derivadas da COVID-19 mediante solucións de Administración electrónica. Entre as últimas iniciativas do ente provincial atópase a posta en marcha nos concellos do sistema de cita previa para a atención á cidadanía que xa foi solicitado por 44 municipios de menos de 50.000 habitantes, adheridos á ferramenta electrónica da Deputación de Pontevedra desenvolvida por Gestiona. Ademais, tamén contarán con este sistema de cita previa as mancomunidades do Morrazo, do Salnés e do Val Miñor.

A mediados de maio levouse a cabo a presentación telemática do proxecto cunha gran acollida por parte dos concellos e as mancomunidades. Agora, coa lista de entidades interesadas, a Deputación de Pontevedra está a organizar un calendario formativo adaptado ás necesidades especificadas de cada unha delas para integrar o sistema de cita previa no día a día da súa administración. Prevese que todos os concellos e mancomunidades conten co sistema totalmente integrado nas vindeiras semanas.

Gracias a implantación desta ferramenta, a cidadanía que queira dirixirse ao seu concello ou mancomunidade para a realización dalgunha xestión terá a opción de facer clic na cita previa na sede electrónica, e na solicitude poderá elixir se a cita será presencial, telefónica ou por videoconferencia. Será a entidade quen decida que servizos e departamentos terán cita previa e como esixirá ás veciñas e veciños facer a súa reserva, se a través de certificado ou simplemente con cumprimentar un formulario. Así, as entidades tamén poderán organizar diferentes axendas (por exemplo para o rexistro, padrón ou para outros departamentos) e configurar diferentes franxas horarias de atención ao público. O novo servizo estará dispoñible a través de tabletas e dispositivos móbiles.

Reunións telemáticas

Doutra banda, no mes de abril a Deputación provincial facilitou aos 53 concellos adheridos á Administración electrónica a realización telemática das súas sesións colexiadas de xeito totalmente gratuíto. Ata o momento téñense realizado un total de 910 reunións telemáticas gracias ás ferramentas proporcionadas polo ente provincial, das cales 51 foron certificadas, polo que contan validez legal.

Entre as accións que se poden levar a cabo de forma telemática grazas á plataforma da Deputación de Pontevedra atópanse reunións, plenos virtuais e mesas de contratación a distancia, así como traballo colaborativo entre persoal funcionario. Ademais, o sistema, ao que se pode acceder a través de ordenadores e dispositivos móbiles, permite retransmisións en directo a través da propia sede electrónica ou plataformas nas redes sociais, garantindo unha maior transparencia.