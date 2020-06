5 razones para comer semillas de cannabis

Las semillas de cannabis están aquí para quedarse. Su gran valor nutricional las han hecho uno de los alimentos más preciados en cualquier cocina, tanto como para los amantes del cannabis en todas sus formas, como para los que buscan siempre alimentos superiores en valor nutricional.

Primero, vamos a aclarar un par de cosas sobre las semillas de cannabis. Primero y más importante, las semillas de cannabis pueden ser semillas de cáñamo y de marihuana: La diferencia es muy poca – principalmente es la concentración de CBD y THC lo que cambia. Las semillas de cáñamo tienen un contenido mucho más bajo de estos compuestos químicos que las de marihuana, pero su valor nutricional sigue siendo el mismo. Clic aquí para leer más sobre este tema.

Aquí cinco razones para consumir semillas de cannabis:

#1 – Son un alimento rico en antioxidantes

La oxidación es un proceso natural, pero a través del consumo de antioxidantes podemos paliar los efectos, o por lo menos reducir un poco qué tanta oxidación ocurre en nuestro cuerpo.

Moléculas de oxígeno que recorren nuestro cuerpo tienden a dañar células, y con el tiempo, pueden llegar a causar ciertas enfermedades. Hoy en día se estipula que la oxidación es una de las causas principales de condiciones como el cáncer, la pérdida de memoria, las arrugas, enfermedades cardíacas, y muchas otras.

Los antioxidantes ayudan a nuestro cuerpo a combatir este proceso de oxidación, lo que nos ayuda a prevenir un número alto de enfermedades y condiciones médicas causadas por falta de antioxidantes.

#2 – Son una fuente completa de proteínas

La proteína que encontramos en las semillas de cannabis es casi única en el mundo (o en el mundo vegetal, por lo menos). Al igual que la proteína “suprema”, el huevo, tiene todos los aminoácidos esenciales para considerarla una proteína completa. El único otro alimento que no es de origen animal capaz de llamarse a sí mismo proteína completa es la Quinoa, y aún aquí gana la semilla de cannabis en cantidad de proteína (casi diez gramos de proteína por ración de treinta gramos).

Además, la proteína de las semillas de cannabis contiene arginina, que ayuda a mantener tu corazón sano y fuerte.

#3 – Contiene mucho omega 3

Los ácidos grasos son muy importantes en la alimentación diaria, y más aún el omega 3, ya que es un ácido graso que no se encuentra sino en ciertas comidas en específico y nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlo por sí mismo, así que no nos queda otra opción que consumir alimentos ricos en omega 3.

El omega 3 es, también, un tipo de antioxidante. También se ha demostrado que el omega 3 ayuda con condiciones como la depresión, el acné y eczema, y que ayuda a regular el colesterol.

Estudios determinan que los beneficios del omega 3 se ven amplificados cuando consumimos también omega 6, pero una proporción específica tiene que ser observada: tres partes de omega 6 por cada 1 parte de omega 3. Es decir, por cada gramo de omega 3, deberíamos consumir tres de omega 6 para aprovechar al máximo los beneficios de estos ácidos grasos.

Y adivina qué alimento tiene naturalmente esta proporción de omega 3 y omega 6: Las semillas de cannabis.

Pero simplemente saber esta información no ayudará en nada: Primero tienes que conseguir semillas de cannabis, cosa que puedes hacer online en Sensoryseeds, y luego tienes que incorporarlas a tu dieta diaria. Recuerda: La mejor manera de aprovechar los beneficios de este maravilloso alimento es ser constante, y consumirlo todos los días, por poco que sea.