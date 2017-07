5AnosAnova Estamos de aniversario

Connect on Linked in

O 14 de xullo de 2012, o espírito dos sans coulottes celebra en Compostela a Asemblea Fundacional de Anova e proclama os principios da organización na que cristaliza a idea dun novo proxecto común para as clases populares da nación galega. A República Galega como proxecto e os seus valores cívicos como ética política: a cooperación, a democracia radical, a defensa do común e dos dereitos colectivos resumen o noso ideario político.

Anova nace en tempo de caos sistémico e crise de réxime e do modelo de partido tradicional, que se revela ineficaz para conter a agresión contra as clases subalternas. O 25 de xullo, só 11 días despois, Xosé Manuel Beiras formula a proposta dunha Fronte Ampla que pivote sobre o eixo da esquerda e da defensa do dereito de autodeterminación. Xorde AGE, que en si abre unha brecha conceptual ao mover os marcos das vellas formas, clausurar o mapa político galego e inaugurar a configuración dun espazo republicano de ruptura. Apenas tres meses despois, AGE irrompe coma unha treboada no Parlamento de Galicia coa súa ética política da rebeldía. O proceso de Unidade Popular e confluencia, a necesidade de construírmos ferramentas para a rebelión cívica, a creba democrática e un novo proceso constituínte, xa non se deterán.