6 consejos para el buen cuidado del bebe

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Es normal que los padres se preocupen por el buen cuidado de un recién nacido tomando en cuenta que en esta etapa son muy vulnerables y susceptibles a cualquier factor externo, por ello es vital encontrar una guía segura para el buen cuidado de estos.

Consejos para el cuidado de tú bebe:

Existen una gran cantidad de guías en internet que pretenden ayudar a los nuevos padres a cuidar a los más pequeños, pero en la mayoría de los casos hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que se va a seguir pues puede resultar perjudicial.

Para evitar el mal cuidado de los hijos lo mejor que puede hacer el padre es seguir los 6 consejos que se dan en esta guía los cuales son:

Alimentarlos cuando ellos lo pidan

Es importante aprender un par de cosas acerca de los recién nacidos, una de ellas es su alimentación. Como el niño es muy prematuro para darle alimentos sólidos se debe amamantar con leche materna no es necesario limitarse en esto, si él bebe pide ser alimentado hay que complacerlo.

Como son muy pequeños no deben pedir mucha alimentación pero hay que recordar que de vez en cuando no sabrán como succionar su leche, así que puede que no estén ingiriendo la cantidad de alimento necesario para sustentar sus cuerpecitos.

Cambia constantemente su pañal

Un consejo que se debe seguir es cambiarle regularmente el pañal al pequeño, debido a que una de las áreas más sensibles de los niños cuando nacen es la zona donde se coloca el pañal.

No importa que este lo mantenga seco durante horas, es preferible prevenir que lamentar. Antes de poner un nuevo pañal, hay que limpiarlo y secarlo con delicadeza.

Mantenlo calientito

Se debe calentar su abrigo lo mejor que se pueda. La temperatura debe ser aproximadamente de unos 18º a 22º. Debido a que es un recién nacido no puede estar acobijado de la misma forma que un adulto, por ello aplicar este consejo es muy útil para este.

Bañar al pequeño en un ambiente adecuado

Antes bañar al niño se debe asegurar que el agua este a unos 38º para que evitar posibles quemaduras. Además cuando se mantiene al pequeño en bajo esta temperatura es improbable que se enferme con algún resfriado.

Se debe evitar a toda costa bañarlo en un ambiente donde se exponga a la brisa nocturna ya que esto puede ser muy perjudicial para el infante. Para que el bebe se acostumbre a ducharse hay que hacer rutinas de baño diarias a la misma hora.

Un consejo muy importante para evitar retrasos al bañarlo es poner a mano todo lo que se necesita para ducharlo, además de esta forma se evita dejar solo al bebe mientras está en la tina, ya que esta es una de las principales causas de accidentes que tienen los pequeños.

Ponlo a dormir en un lugar cómodo y seguro

Es probable que el bebe pase noches incomodas así que el padre debe procurar de que el pequeño tenga un lugar cómodo para dormir.

Un consejo que dan los expertos es buscar una cuna pequeña, ya que mientras más contacto tenga el bebe con los bordes más seguro se sentirá y dormirá sin interrupción alguna.

Si se cambia la bombilla de su habitación por una azulada es probable que no se desvele cuando sea amamantado en la madrugada. Se recomienda colocar la cuna al lado de la cama del los padres para que sea más fácil atenderlo en caso de que comience a llorar.

Aumentar el cuidado cuando enferme

Cuando el bebe enferma el padre debe estar mucho más atento a fin de evitar que la infección que ha adquirido valla empeorando. Por ejemplo si el infante tiene fiebre el padre debe bañarlo con agua a 36° para lograr estabilizar un poco su temperatura corporal

Es de vital importancia que el padre mantenga la calma y se esfuerce por seguir paso a paso la guía que del pediatra en cuanto al cuidado de este. Si siguen cada una de las recomendaciones es muy posible que la mejoría del bebe se dé en un par de días.