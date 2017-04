70 entidades convocan a manifestación nacional en solidariedade coas independentistas da “Operación Jaro”

176 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A decisom da convocatória foi tomada, entidade a entidade, após os respetivos processos de debate interno, de modo que a convocatória conta com um enorme plus de legitimidade política e social inabitual neste tipo de mobilizaçons. Segundo a interpretaçom das nove pessoas agora processadas, este amplo arroupamento delata o fracasso do cerco social que a montagem pretendeu impor ao independentismo organizado e a notória ilegitimidade que tem este processo de repressom política.

Organizaçons políticas como BNG, Anova-Irmandade Nacionalista, Podemos Galiza ou Causa Galiza, sindicatos como CIG, CUT, FRUGA ou SLG, numerosos centros sociais do País, organizaçons juvenis –Erguer, Xeira, Briga, Isca!, Galiza Nova, etc.-, movimentos feministas como MNG ou Conas Ceivas, etc., mostram a pluralidade da convocatória e a amplíssima deslegitimaçom social da operaçom dessatada no seu dia polo impar Arsenio Fernández de Mesa.

Convocantes

A continuaçom, ainda à espera de novas incorporaçons de última hora, mostramos a listagem atualizada de entidades que convidam o povo galego a tomar as ruas neste domingo próximo em solidariedade com @s nove independentistas processad@s e para reclamar para o nosso País um marco garantista de liberdades democráticas plenas e reais e o cessamento das montagens policiais e judiciais:

EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial