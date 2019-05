8.000 persoas corren manchados de cores por Samil nunha nova edición da Holi Life

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Deporte, cor e sa diversión. Eses poden ser tres adxectivos para describir á Holi Life, a carreira de cores que coa súa ampla gama cromática deu un toque especial á avenida de Samil este domingo 12 de maio. Ata alí desprazáronse máis de 8.000 corredores desexosos dunha xornada vibrante e chea de sorpresas. A cita está a converterse nun clásico vigués. Unha vez máis, o alcalde Abel Caballero non quixo perderse a Holi Life e deu o polvazo de saída lanzando un extintor de po de cores na liña de saída.

Entre as novidades máis destacadas cabe mencionar á zona Holi Land, un espazo onde todos os participantes tiñan á súa disposición atraccións inchables, canóns de espuma de cores ou talleres de actividades variadas.

Un dos momentos onde máis gozan os corredores é nos cinco puntos intermedios do percorrido Holi Blitz, onde membros da organización lanzan po de cores ao paso dos corredores. A meta chegaban todos coloreados, verdadeiros arcoíris humanos, e tras refrescarse no avituallamiento era hora de gozar na Holi Land, pero tamén bailar ao ritmo da música que os DJ picaban no escenario da Holi.

Á Holi Life acudiron familias, grupos de amigos, moitos mozos ou incluso quen veu acompañado da súa mascota. Multitude de participantes acudiron disfrazados a esta peculiar cita, apreciada pola súa simbiose de deporte e diversión.

Holi Life Vigo 6 th Edition conta coa organización de A38 Servizos Plenos; o apoio institucional do Concello de Vigo; Praza Elíptica e Auga Sa como patrocinadores locais; Cadea Cope como media- partner e Cuore como revista oficial.