CinemAteneo Surcos

Este mércores 12 de Decembro, ás 19.40 horas, o Ateneo Atlántico continúa co ciclo migrantes proxectando a película clásica Surcos (1951), que nos permite ver e revivir as propias migracións interiores que se deron no noso pais cara Madrid e Barcelona. Con guión do propio director e de Torrente Ballester, a partires dunha idea do escritor galego Eugenio Montes e de Natividad Zaro, Surcos é imaxe viva da transformación da nosa sociedade rural en urbana, dos conflictos que ese cambio xenerou, e da xente que, coma toda migración, quedou atrás. Película nada compracente, nin amable coa súa realidade, sorprenderá á vez pola distancia entre aquel tempo pasado, e tamén pola forza con que ainda se manifestan algúns paralelismos co noso.

Presentará o coloquio o crítico de cine Celso López Pazos.