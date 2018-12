Hoxe empeza a repartición para o publico en Cada niño un juguete. Necesitamos difusión dos medios para que a xente saiba que debe acudir á Nave dos xoguetes en Alcabre ( Camiño dá Veiguina 40 – Fronte ao Mundo Piarat park en Alcabre) de 4,30 a 8,30 da tarde coa cartilla do paro, nomea baixa, pension, risga, etc e o libro de familia.

O sábado 15 CADA NENO UN XOGUETE fomos convidados a participar no II ShowRoom de BOGA MAGAZINE considerado o evento do sector nupcial máis exclusivo da cidade de Vigo. A Andrómena do Porto acolleu a unha selección dos mellores provedores do panorama nupcial e a nosa campaña estivo presente nunha caseta no que estivemos a saudar aos amigos que se achegaron ata alí como o estilista Óscar Novo que ofreceu a súa axuda tamén á nosa iniciativa.