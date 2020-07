A Amtega presenta o 30 de xullo o programa formativo aceleratech para facilitar a inmersión tecnolóxica das pemes

A Axencia para a Modernizaci贸n Tecnol贸xica de Galicia (Amtega) presenta o vindeiro 30 de xullo o programa formativo 鈥淎celeraTech, impulsando a transici贸n dixital鈥, que se comezar谩 en outubro. AceleraTech dirixido tanto 谩s pemes galegas como ao seu persoal directivo para que as tecnolox铆as disruptivas m谩is relevantes e os beneficios e condicionantes necesarios para integralas na s煤a estratexia, estrutura e modelo de negocio.

O programa, que se desenvolver谩 a partir de outubro en colaboraci贸n coa IESIDE, abrangue diferentes xornadas formativas e pr谩cticas espec铆ficas para persoal directivo e xerentes de empresas galegas.

A presentaci贸n de AceleraTech ter谩 lugar o vindeiro 30 de xullo por streaming e nel realizarase unha exposici贸n do programa as铆 como unha aproximaci贸n a unha das tecnolox铆as que se van abordar neste, o blockchain.

Para asistir 谩 xornada de presentaci贸n de AceleraTech 茅 preciso inscribirse a trav茅s da p谩xina web do CDTIC,聽https://cdtic.xunta.gal/es/aceleratech-blockchain, no correo electr贸nico [email protected] ou no tel茅fono 881 995 200.

Programa espec铆fico para persoal directivo

A iniciativa est谩 dirixida principalmente a persoal directivo, xerentes e propietarias/os de empresas, xa que estas son as persoas con capacidade de decisi贸n e as que poden impulsar e liderar unha transformaci贸n tecnol贸xica real destas.

O programa desenvolverase a partir de outubro e estenderase ao longo de cinco sesi贸ns formativas e un taller final. As tem谩ticas das sesi贸ns versar谩n sobre os seguintes aspectos: A competencia na era dos negocios dixitais; Big data, data science e intelixencia artificial; Internet of the things e 5Gg; Blockchain; Ciberseguridade; Constru铆ndo a transformaci贸n dixital da peme: taller Lego庐 Serious Play庐.

As prazas para participar neste programa formativo son limitadas e o prazo de preinscrici贸n estar谩 aberto desde o 1 de agosto ata as 18:00h do 1 de outubro.