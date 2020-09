A ANPA do CEIP Javier Sensat garante a Educación a prestación do servizo complementario de comedor para os 85 alumnos

A Conseller铆a de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional representada polo seu xefe territorial, C茅sar P茅rez Ares, anunciou que a Asociaci贸n de Nais e Pais de Alumnos do CEIP Javier Sensat est谩 en disposici贸n de manter a prestaci贸n do servizo complementario de comedor como o vi帽a facendo ata o de agora. As铆 o confirmou durante unha visita ao centro vigu茅s, na que puido comprobar a organizaci贸n da Anpa e dos equipos directivos para adaptarse 谩s medidas que marcan o Protocolo fronte 谩 COVID-19 ante o inicio do curso.

Segundo informou, tal e como o te帽en contemplado, os 85 alumnos comeran gardando en todo momento a distancia de seguridade e ofrecendo todas as garant铆as sanitarias que se recollen no devandito protocolo, de modo que a Anpa deste centro mant茅n a s煤a desvinculaci贸n da rede de centros xestionada por Foanpas Vigo.

A este respecto, o representante do departamento auton贸mico aproveitou para recordarlle 谩 Federaci贸n Ol铆vica que a maior铆a das Anpas de Galicia est谩n organizando este servizo, atendendo 谩 situaci贸n excepcional que require do esforzo de todos os axentes educativos. Asemade, apuntou que segue 谩 espera do informe que esta se comprometeu a remitir co total dos escolares beneficiarios de comedor centro por centro.

C贸mpre lembrar que para a organizaci贸n do servizo de comedor escolar, os comensais deber谩n gardar unha distancia de 1,5 metros, sentados en oblicuo, e con postos fixos para cada un durante todo o curso escolar. Para garantir o servizo a todos os usuarios, a entidade xestora do servizo de comedor pode establecer quendas, utilizar espazos lindeiros ou instalar mamparas ou separaci贸ns de cando menos de 60 cent铆metros de altura colocadas directamente sobre o mesado, para o cal non ser铆a preciso manter a distancia m铆nima.

A finalidade, tal e como destacou P茅rez Ares, non 茅 outra que garantir un inicio de curso seguro a nivel sanitario e dentro da m谩xima normalidade posible no marco actual. E neste contexto, aproveitou para lanzar unha mensaxe de tranquilidade aos pais e nais de cara o comezo das clases, pois sinalou que a implicaci贸n e organizaci贸n dos equipos directivos dos centros 鈥渆st谩 a ser exemplar鈥.

Segundo dixo, o CEIP Javier Sensat conta cun plan de continxencia no que se recolle de forma exhaustiva a redistribuci贸n de espazos e as medidas a adoptar a nivel de grupos -con dous desdobres en 5潞 e 6潞 de Primaria-, os medios de protecci贸n, a limpeza, o uso de espazos ou o protocolo de actuaci贸n en caso de detectarse algunha incidencia.