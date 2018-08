A aprobación ambiental do proxecto eólico Mouriños pon en dúbida a utilidade da normativa sobre a protección da natureza en Galicia

A asociación lamenta profundamente que a Xunta recurrise a publicar a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) do proxecto eólico Mouriños en metade do mes de agosto supoñendo que así vai atopar unha menor oposición social fronte a un proxecto que só aposta polo beneficio empresarial pero que supón unha carga inasumible para o futuro da Comarca de Bergantiños.

Lonxe diso, o colectivo considera que esta situación non fai máis que reavivar a protesta social fronte ao que está a suceder en Galicia con este este e outros proxectos similares de Naturgy coma o Pena Forcada-Catasol II, o que acaba poñendo en dúbida se a normativa sobre a protección da natureza en algunha utilidade en territorio galego.

Salvemos Cabana indica que o documento publicado pola Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático ignora por sistema a maioría das alegacións presentadas tanto por entidades como por decenas de particulares e só atende á eliminación dun dos aeroxeradores (o M1), algo sen dúbida posible grazas á información achegada ao Instituto de Estudos do Territorio (IET) sobre a vulnerabilidade da paisaxe que rodea ao coñecido como Pico de Sinde, no extremo norte da serra costeira.

Falta de garantías na protección dunha especie en perigo de extinción.

En canto á protección da biodiversidade, tanto a contorna poligonal como as infraestruturas do proxecto eólico atópanse dentro da área de distribución da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L subsp.lusitanica Steinbacher), en perigo de extinción. Para o colectivo resulta lamentable que a Xunta dea por boas as afirmacións da empresa de que na área de implantación “non se atopan humidais ou hábitats apropiados para o desenvolvimento desta especie” cando debido á súa proximidade aos mesmos, a zona pode ser utilizada como corredor ecolóxico entre eles.

Afección a aves e quirópteros.

Doutra banda, a entidade non chega a entender como a Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático pode dar luz verde a un proxecto cuxa empresa promotora indica que “resulta previsible un efecto acumulativo e sinérxico por colisión e efectos barreira sobre a avifauna e quirópteros”, máis cando xa manifestara no seu Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que elevado custo xustificaba a non instalación nos aeroxeradores de dispositivos automáticos que posibiliten o paro de emerxencia por colisión como radares ou sistemas de tipo DTBird. E todo, a escasa distancia dunha Important Bird Area (IBA) e nas inmediacións da Zona de Especial Protección para as Aves ( ZEPA) Costa da Morte Norte (ES0000176) e a ZEPA correspondente ao espazo mariño Costa da Morte (ES0000497) onde se estima, segundo os datos do Ministerio de Medio Ambiente, que máis dun millóns de aves migratorias pasan durante o verán-outono durante a súa migración anual.

Acondicionamento do miradoiro da Fernandiña á Beira dun aeroxerador con altos niveis de emisión sonora.

Como de “ciencia ficción” califica o grupo o obxectivo que figura na Declaración de Impacto Ambiental aprobada pola Xunta do acondicionamento do miradoiro da Fernandiña a escasa distancia do aeroxerador M2, máis cando a promotora recoñeceu na documentación presenta a consultas durante o proceso de tramitación que “o nivel de potencia sonora dos aeroxeradores é aproximadamente de 110 decibeis”, un nivel comparable ao da música dunha discoteca a todo volume. De feito, a partir dos 120 decibeis, o ouvido humano entra no limiar da dor e hai risco de xordeira. Hai que lembrar que aínda que a percepción diminúe coa distancia a proximidade entre o miradoiro da Fernandiña e o aeroxerador M2 imposibilitará unha observación tranquila da paisaxe cando este se atope en funcionamento.

Vergoñenta utilización da Axencia de turismo de Galicia.

Finalmente, Salvemos Cabana critica a pretensión que figura no texto de realizar unha campaña de divulgación “de todos os valores naturais, culturais e patrimoniais da zona, así como as rutas turísticas, de senderismo e praias” a realizar “durante o primeiro ano de explotación do parque eólico” que se poderá levar a cabo “a través de vídeos promocionais, charlas, visitas guiadas, etc.” e que “deberá mostrar tamén os beneficios da enerxía eólica”, unha campaña que se realizará “en coordinación coa Axencia de Turismo de Galicia”.

Neste punto, para o colectivo resulta inaceptable que unha vez autorizada a desfiguración permanente dos montes da Serra do Gontón, a Xunta poida permitir a utilización dunha axencia pública, con recursos financiados pola cidadanía, para a realización dunha campaña de marketing a favor dos intereses particulares dunha corporación cuxo fin último é o beneficio empresarial e o engrosamento das contas de resultados dos seus accionistas.