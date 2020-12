A área de Vigo excede os 100 positivos diarios de COVID19

Os datos diarios do Sergas sobre incidencia do coronavirus en Galicia deixan un escenario que confirma a tendencia das últimas semanas: un descenso sostido no número de positivos diagnosticados, cunha presión asistencial que diminúe de xeito paulatino.

Os enfermos activos con datos do venres ás 18:00 horas son 6.948, o que supón 188 menos que a xornada precedente. Xa faleceron a causa do covid-19, 1.246 persoas desde que o virus apareceu no primeiro trimestre do ano.

Galicia regresa en vésperas da ponte de decembro a cifras previas á segunda quincena de outubro, cando se dispararon os contaxios e motivaron un mes de duras restricións en novembro.

Casos activos en Galicia

Nas últimas 24 horas detéctaronse 337 infeccións de covid-19 por PCR , que supón un lixeiro incremento sobre a véspera. Realizáronse 5.407 PCR, o que supón 289 probas máis. Houbo ademais 548 altas, o que permite que os casos activos baixen dos 7.000 por primeira vez desde o 26 de outubro.

Nos hospitais os pacientes en UCI baixan de 62 a 61 (-1), pero en unidades de hospitalización o descenso é maior de 347 a 337, con 10 pacientes menos ingresados. Segue así a diminución da carga asistencial.

Situación por áreas sanitarias

Baixan os casos activos en todas as áreas sanitarias, cun maior descenso na da Coruña. Ten agora 1.430 enfermos activos, con 103 hospitalizados, 22 en agudos e 68 novos positivos diagnosticados por PCR.

En Ferrol son 596 activos con 29, hospitalizados, 6 nas UCI e 33 contaxios. En Lugo son 829 pacientes activos, con 26 hospitalizados, 1 na UCI e 39 positivos novos. Na área de Ourense segue o descenso e son 419 persoas coa infección, 36 en unidades de hospitalización, 5 en críticos e 13 contaxios nas últimas horas. No caso de Pontevedra son 1.025 activos, 42 hospitalizados, 9 na UCI e 38 positivos. En Santiago son 807 os activos, 36 os hospitalizados, 6 na UCI e 45 contaxios e en Vigo son 1.842 os activos con 65 hospitalizados, 12 paciente en agudos e 101 novos positivos, co que supera a cifra dos 100 despois da baixada da xornada anterior.