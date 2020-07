A área de Vigo rexistra un total de 14 casos activos por coronavirus

A Xunta contin√ļa a traballar desde a m√°xima coordinaci√≥n interdepartamental e co Ministerio de Sanidade, tam√©n mantendo o contacto con todos os axentes socioecon√≥micos de Galicia. Neste senso, Sanidade reitera que segue alerta actualizando todas as medidas e recomendaci√≥ns e en vixilancia permanente.

Na xornada de onte non se rexistraron falecementos en centros residenciais.

Os datos de centros residenciais de servizos sociais corresponden aos que achegan con car√°cter diario os propios centros.

Uso do 061 para casos graves e emerxencias e o 900 400 116 para d√ļbidas

A Conseller√≠a de Sanidade reitera que a cidadan√≠a empregue o n√ļmero 061 s√≥ para emerxencias ou casos graves e aconsella utilizar o n√ļmero gratu√≠to do 900 400 116 para consultar d√ļbidas ou s√≠ntomas leves de coronavirus.

Sinalar, ademais, que o Sergas ten a disposición da cidadanía a páxina web https://coronavirus.sergas.gal/ na que se pode consultar información dirixida á poboación, aos profesionais sanitarios e a outros colectivos.

As√≠ mesmo, o departamento sanitario galego ten a disposici√≥n da poboaci√≥n o tel√©fono 900 400 116, para dar informaci√≥n xeral sobre o coronavirus. Neste n√ļmero p√≥dense resolver todas as d√ļbidas da cidadan√≠a ao respecto e tam√©n consultar sintomatolox√≠a leve.

Recomendacións

Os t√©cnicos da Direcci√≥n Xeral de Sa√ļde P√ļblica da Conseller√≠a de Sanidade volven¬†reiterar as recomendaci√≥ns consensuadas entre as comunidades aut√≥nomas e o Ministerio de Sanidade, e lembran que, en li√Īas xerais, acons√©llase adoptar as medidas de autoprotecci√≥n e limitaci√≥n da diseminaci√≥n do virus com√ļn a calquera infecci√≥n respiratoria, como a gripe. As√≠, extremarase a hixiene de mans, lav√°ndoas frecuentemente, especialmente despois de tusir ou soarse, e cubrirase o nariz e a boca cun pano -preferentemente desbotable- ao tusir ou esbirrar, ou se non se disp√≥n de pano, na cara interna do c√≥bado. Ademais, evitarase tocar os ollos, o nariz e a boca coas mans.